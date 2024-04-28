新华社雅温得4月27日电 题：非洲国家为何要求西方驻军撤离

新华社记者王泽

美国国防部日前宣布，将从乍得和尼日尔撤出大部分驻军。这两个非洲国家的过渡政府此前陆续要求美国驻军撤离。去年年底，法国从尼日尔撤出了最后一批驻军。

过去十年，美国和法国打着“反恐”旗号在非洲萨赫勒地区驻军，但当地恐怖主义威胁却愈演愈烈。越来越多非洲民众看清，西方以驻军为手段，在非洲国家大行干涉内政、攫取资源、谋求私利之实。分析人士指出，美法驻军被要求撤离，正是西方“新殖民主义”遭到非洲民众抵制的结果。

西方驻军遭驱逐

美国在乍得有约100名军人，驻扎于首都恩贾梅纳附近一处空军基地。据报道，乍得空军参谋长4月初致信乍得过渡政府说，美国未能提供协议文件证明其在乍得驻军的“合理性”，因此应要求美方停止驻军。美国《纽约时报》援引匿名美国官员的话报道说，驻扎在乍得的75名美国空军特种部队人员将很快开始撤离。

美国在尼日尔驻军始于2013年，在该国有两处军事基地，部署了逾千名军人。尼日尔过渡政府今年3月宣布，将终止与美国的军事合作协议，因为这一协议是美方“强加”的。双方近期已开始商讨撤军事宜。

美国在上述两国驻军，名义上都是为其训练部队，打击当地极端组织。美国参谋长联席会议副主席克里斯托弗·格雷迪日前接受媒体采访时说，如果两国最终决定不让美国驻军，美方将不得不寻找在萨赫勒地区“执行反恐任务”的替代方案。

同样被非洲国家要求撤军的还有法国。法国2014年在萨赫勒地区启动“新月形沙丘”反恐军事行动，向布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔共派遣数千名军人。马里、布基纳法索、尼日尔分别在2020年、2022年、2023年发生军事政变，三国过渡政府均要求法国撤军。从2022年至去年12月底，法国先后从这三国完全撤军。

“越反越乱”引不满

美法两国以“反恐”为名在非洲国家驻军，却导致当地滋生更多战乱冲突，其干涉内政的行径更是引发相关国家民众强烈不满。4月13日，尼日尔数千民众在首都尼亚美游行示威，要求美国立即撤军。21日，美空军基地所在的尼日尔中部城市阿加德兹暴发抗议活动，上千民众走上街头，要求美国撤军。

喀麦隆政治问题专家迈克尔·恩迪曼乔说，美法打着“反恐”旗号在尼日尔、乍得等国驻军，反而“助长了战乱和冲突”。“恐怖分子在美军和法军驻扎的地区仍持续对平民发动袭击。这些驻军存在的意义在哪里？毫无用处！”

中国社会科学院西亚非洲研究所研究员贺文萍指出，美法在萨赫勒地区“反恐”十年，结果“越反越乱，越反越穷”。它们没有在安全和经济方面与相关国家开展平等、有效合作，还频繁干涉驻在国内政外交，致使这些国家民众反驻军情绪高涨。

尼日尔专栏作家阿卜杜拉耶·西索科指出：“美国的目标不是帮助打击武装组织，而是保持对这一地区的控制。”尼日尔舆论认为，美法在非洲驻军的真正目的之一，是试图控制尼日尔丰富的铀矿以及非洲一些国家的石油和矿产资源。

非洲觉醒成大势

非洲绝大多数国家都曾是西方殖民地，历史上饱受西方奴役和掠夺，如今依然在经济等领域受制于西方。对很多非洲国家而言，西方一直试图控制这片资源丰富的大陆，西方的援助不仅未能给非洲带来稳定与发展，其各种不合理的附加条件反而成为束缚非洲的枷锁。非洲国家和人民对此越来越不能接受。

而美法驻军被要求撤离，更反映出非洲国家抵制西方“新殖民主义”、追求独立自主、寻求真正互利共赢合作的觉醒之势。

马里智库廷巴克图萨赫勒战略研究中心主任哈吉·吉泰耶指出，美法等西方国家并未在地区安全和经济发展方面与非洲国家互利合作，这加深了人们的普遍看法，即西方国家在非洲的存在是“将殖民利益放在第一位、将非洲利益放在第二位的旧殖民模式的延续”。

喀麦隆布埃亚大学社会与管理科学学院院长埃马纽埃尔·延绍·武博表示，美国被要求撤军，清楚表明非洲人民反对西方国家干涉内政。西方推行的“新殖民主义”企图继续将非洲人民当作“二等公民”，非洲人民已经受够了。

喀麦隆布埃亚大学政治学教授詹姆斯·阿雷·阿邦马说，非洲受够了西方国家的掠夺，非洲的发展不需要美国或欧洲的军队，而需要双赢的合作。尼日利亚社会活动人士尼莫·巴锡指出，非洲正在觉醒，那些曾经殖民非洲和以为可以继续压迫这片大陆的国家应当重新审视自身政策。

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