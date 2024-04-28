新华社洛杉矶4月28日电 热点问答 | 给月球“定时间”，美国有何考量

新华社记者谭晶晶

近日，美国白宫指示美国航天局与其他政府部门合作，在2026年底前制定“协调月球时”（LTC）。白宫科学和技术政策办公室的一份备忘录称，制定这一时间标准能实现在富有挑战性的月球环境中开展探索活动所需的准确性。

媒体报道称，随着人类探索月球活动增多，各国及私营企业之间“月球竞赛”日益激烈，制定太空中首个标准时间将推动美国实现更大目标——制定太空规则。

何为“协调月球时”

“协调月球时”指的是协调一致的以月球为中心的时间参考系统。月球上的时间流逝方式与地球上的不同，由于月球质量比地球小，其表面的引力更弱，月球上的时间比地球上流逝略快。

白宫备忘录显示，根据相对论，不同的引力等因素使得月球和其他天体上的时间感知与地球上的不同。对于身处月球上的人来说，位于地球上的时钟似乎每个地球日平均损失58.7微秒，此外还有其他周期变化因素，使月球时间和地球时间差异增大。白宫称这些因素将影响制定在月球上或绕月探索任务的标准以及发展相关能力。

路透社援引对白宫科学和技术政策办公室一位官员的采访称，如果没有统一的月球时间标准，将很难确保航天探测器之间的数据传输安全，以及地球、月球卫星、地面站和宇航员之间的通信同步。此外，时间差异还可能导致绕月运行或在月球上进行地图测绘、定位等任务时出现错误。

如何制定“协调月球时”

地球上的时钟运行和时区划分采用国际公认的“协调世界时”(UTC)。这个标准依赖于部署在全球各地不同地点的庞大原子钟网络。这些原子钟对原子状态的变化进行测量并产生平均值，最终形成精确的时间。“协调世界时”是由联合国国际电信联盟定义的国际标准。

按照白宫备忘录的说法，确定“协调月球时”方法与“协调世界时”类似，可能需要在月球表面部署原子钟网络。制定“协调月球时”后，宇航员在地月空间进行探测活动时，能够参考更准确和更适用于其所处环境的时间标准。

白宫备忘录称，美国航天局将与美商务部、国防部、国务院和交通部等部门协调，研究、定义和实施“协调月球时”，以支持逐步建立月球基础设施，而实施“协调月球时”还需要跨机构合作，以及达成一系列国际协议。

美国为何要制定“协调月球时”

据白宫备忘录介绍，制定“协调月球时”的一个关键原因是美国计划重返月球并发展持久存在的能力。

美国政府于2019年宣布“阿耳忒弥斯”新登月计划，最新时间表是在2026年9月让美国宇航员重返月球。该计划的最终目标是在月球建立长期科研基地，为未来的火星登陆任务奠定基础。

白宫备忘录称，未来10年，美国将与其盟国及合作伙伴合作，让人类重返月球，并发展相关的持续部署能力。预计在同一时期，包括政府和私营企业在内的许多参与者也将发射探测器在地月空间运行，包括月球表面、月球轨道以及地月拉格朗日点等。统一的月球时间标准将是开展这些任务的基础。

除白宫备忘录声称的制定“协调月球时”的科学依据外，路透社报道称，在各国以及私营企业之间“月球竞赛”日益激烈的背景下，美国此举目标意在制定太空领域的国际规范。

美国《地球天空》杂志网站以《美国希望制定月球时间标准以开展新太空竞赛》为题撰文称，美国渴望在太空竞赛中保持领先地位。随着人类探索太阳系的持续发展，建立探索活动中人类使用的标准有助于巩固美国的影响力。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)