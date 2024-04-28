《拉丁美洲和加勒比发展报告（2022～2023）》27日在京发布。中国社会科学院拉丁美洲研究所供图

人民网北京4月28日电 （记者鲁扬）中国社会科学院拉丁美洲研究所和社科文献出版社27日在京共同发布《拉美黄皮书：拉丁美洲和加勒比发展报告（2022～2023）》（以下简称黄皮书）。黄皮书由中国社会科学院拉丁美洲研究所组织编写，综合回顾与展望了拉丁美洲和加勒比地区形势。

黄皮书从政治、经济、社会、对外关系等方面分析了2022年拉美的形势变化，指出拉美进入新一轮左翼执政周期，左翼再度主导政局；增加出口、吸引外资、多元化融资成为拉美各国抵御经济衰退、恢复经济增长的重要手段；大国竞争和地缘政治冲突对拉美产生了诸多负面影响，拉美国家战略自主意识不断增强，对移民、粮食安全、气候变化等非传统安全议题的关注持续上升，地区战略自主意识不断增强，对非传统安全问题的关注持续上升。

黄皮书认为，2022年以来，中拉合作成绩显著，双边关系稳中有进。拉美积极组建“锂佩克”，将对全球能矿供应链安全特别是对中拉能矿合作带来潜在影响。2023年，中拉关系迎来新的发展机遇，中拉共建“一带一路”取得新突破，双方经贸务实合作取得更加显著的成效。

当前，世界地缘政治博弈加剧，经济复苏仍面临挑战，单边主义和保护主义升温，政治经济形势面临的不确定性明显增大。展望2024年，墨西哥、委内瑞拉等拉美国家将举行大选，经济和民生问题对大选结果产生重要影响，也成为这些国家执政者面临的重要挑战。

本年度专题报告以全球发展倡议为主题，探讨了中拉在发展融资、粮食安全、绿色转型、基础设施互联互通领域的合作成果、机制等内容。黄皮书认为，中拉融资合作规模不断积累，聚焦的发展功能领域日益拓展，为落实全球发展倡议和深化发展融资合作奠定了坚实的合作根基，也彰显了中国对国际发展合作的引领作用。

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