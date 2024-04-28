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陀螺仪故障困扰 哈勃望远镜“停工”

2024年04月28日13:46 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶4月27日电　美国航天局日前发布消息说，由于陀螺仪出现故障，哈勃空间望远镜已于23日进入安全模式，停止科学观测。航天局正着手解决问题，目前望远镜总体情况仍保持良好。

　　据美航天局26日介绍，系统显示哈勃望远镜上3个仍在运转的陀螺仪中的一个出现故障，望远镜也随之自动进入安全模式。陀螺仪用于测定望远镜转动速度，帮助它对准并锁定观测目标。望远镜进入安全模式后，就会停止科学观测，需要等待地面控制中心发出新指令。

　　美航天局说，正在探讨可能的解决方案，如有必要，望远镜能重新设定成仅依靠一个陀螺仪来运作，其余的陀螺仪备用。

　　这次出问题的陀螺仪去年11月也曾出故障并导致哈勃望远镜进入安全模式。美航天局随后在12月宣布已解决问题，望远镜恢复科学观测。

　　已服役超过30年的哈勃望远镜于1990年进入太空，美国在2009年利用航天飞机运送宇航员对哈勃望远镜进行最后一次维护，宇航员为哈勃更换了6个新的陀螺仪。但目前加上这次出问题的陀螺仪，仅有3个在运作。一般来说，望远镜有3个陀螺仪正常运转能维持高效的观测活动，但只依赖一个陀螺仪也可以维持运转。

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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