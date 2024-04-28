新华社德国埃森4月27日电（记者褚怡 杜哲宇）德国伯乐中文合唱团成立十周年音乐会27日在德国北莱茵－威斯特法伦州埃森市举行，为观众献上一场融合中德文化的视听盛宴。

在音乐会上，伯乐中文合唱团共演唱12首歌曲，从经典曲目《同桌的你》《声声慢》，到流行歌曲《童话》《成都》，再到中德歌曲串烧《向云端＋云端之上》。合唱团用优美的歌声和真挚的情感赢得观众阵阵掌声。

中国驻德国大使馆教育处公使衔参赞黄伟在音乐会上致辞时，称赞伯乐中文合唱团“已经成为一张中德友好的靓丽名片”。他说：“合唱团十年走过来非常成功，多次出现在中德重要的外交场合，为中德人文交流做出了积极贡献。”

伯乐中文合唱团协会主席奥拉夫·米尔曼致辞说，音乐是世界的共同语言，音乐让人心情愉悦，让人们和平相处。过去十年里，伯乐中文合唱团始终践行着这一理念。

参加演出的安娜·布吕梅克（中文名布姝婵）告诉记者，她从2016年开始学习中文，已经加入合唱团8年。“我在这里认识了很多新朋友，我们一起唱歌，总是很开心，我的中文水平也得到了提升。”布姝婵说，她去过4次中国，“我要继续学好中文，还想再去中国更多的地方看看”。

合唱团团长张云刚说，当天的音乐会既是对过去十年的总结，也寄托着对未来的期盼，可以说是新的起点。

埃森市市长托马斯·库芬、中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国出席活动。

伯乐中文合唱团系面向德国青少年开展“唱歌学中文”活动的非营利性公益机构，以促进中德民间交流为宗旨，积极致力于在语言和文化领域增进两国友谊。

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