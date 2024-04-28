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俄罗斯：企图制裁俄液化天然气将“反噬”欧洲

2024年04月28日13:45 | 来源：新华网
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新华社北京4月28日电 俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫27日说，欧洲联盟针对俄液化天然气发起任何制裁都将产生“反噬”效果。

欧盟消息人士近期透露，欧盟委员会正在考虑的新一轮对俄制裁将首次涉及俄罗斯液化天然气，包括禁止俄液化天然气在欧盟境内转运和制裁俄方3个液化天然气项目等。

这是4月6日在俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区拍摄的北极液化天然气2项目设施。新华社记者曹阳摄

这是4月6日在俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区拍摄的北极液化天然气2项目设施。新华社记者曹阳摄

佩斯科夫27日告诉媒体记者，将俄罗斯“挤出能源市场、（让买家）转向更昂贵市场的企图仍在继续”。按照他的说法，欧盟任何对俄新制裁都将让美国受益，因为这意味着欧洲工业将为天然气支付更多费用。

“当然，无论如何我们都会设法克服这些非法障碍、不公平竞争和非法行为。”佩斯科夫说。

乌克兰危机升级以来，欧洲追随美国对俄罗斯石油产品和天然气实施禁运或限价措施，试图摆脱对俄能源依赖。然而，俄欧油气“分家”，美国借机向欧洲出口高价天然气，跃升为世界第一大液化天然气出口国。欧洲在能源领域“脱俄”引发明显反噬效应，形成对美液化天然气的高度依赖，饱受“油气溢价”之苦，多国能源供应紧张、通货膨胀加剧、民生受到冲击。（郑昊宁）

(责编：曹欣悦、徐祥丽)

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