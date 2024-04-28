新华社北京4月28日电 伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬27日表示，伊朗将释放本月早些时候在霍尔木兹海峡附近扣押的一艘船只船员。伊朗先前指认该船违反海事法并与以色列存在关联。

阿卜杜拉希扬当天与葡萄牙外交部长保罗·兰热尔通电话。阿卜杜拉希扬说，伊朗方面出于人道主义考虑决定释放上述船员，已告知船员所属国家驻伊朗的外交官员，他们将获得释放。

4月8日，在叙利亚首都大马士革，伊朗驻叙利亚使馆领事部门新址升起伊朗国旗。新华社发（阿玛尔摄）

这艘船被扣押时悬挂葡萄牙国旗，有25名船员。阿卜杜拉希扬没有给出具体的人员获释时间。

印度方面先前说，船上17名印度籍船员中，一人已经回国，其他人获得了领事协助。这些船员健康状况良好，在回国问题上还有一些“技术性细节”有待完成。

本月1日，伊朗驻叙利亚使馆馆舍遭导弹袭击，造成包括伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官在内的多人死亡。伊朗说袭击由以色列发动，警告将予以“惩罚”。

13日，伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡附近海域扣押这艘集装箱船，并把该船带入伊朗领海。这艘船由佐迪亚克海运公司运营，后者为以色列富豪埃亚勒·奥弗部分所有。以色列和美国指责伊朗的做法是“海盗活动”。

14日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发表声明说，向以色列目标发射了数十枚导弹和无人机，此举是针对以色列1日袭击伊朗驻叙利亚使馆馆舍等行为。以色列誓言予以回击。（陈立希）

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