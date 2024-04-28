澳大利亚“珍珠与刺激”网站4月26日文章，原题：美国人不明白：中国并不怕美国

中国人不怕美国人，但显然美国人并不明白这一点。如果他们能试着从世界霸主竞争者以外的角度来看待中国，或许会理解这一点，更多地从中国人从哪里来，以及他们在曲折的道路上所必须面对的事情的角度来看中国人。美国人耗费巨大的资源成为霸主，却看不到中国的抱负是什么。以为中国会像美国一样，试图成为霸主——尽管有大量的迹象表明情况恰恰相反。这实在是太糟糕了。

美国人确实知道中国有这个实力。中国人没有吓得发抖，美国人也不敢把事情做得太绝，只能是虚张声势，使劲吹牛。

所有迹象都表明，尽管中国做好了准备，但并不想打仗，不想和任何人打。中国的一贯目标是继续取得令人瞩目的成就。比如中产阶层的大幅增长，根据皮尤研究中心的调查，该群体数量从2000年的3910万增长到2018年的7.07亿——占世界中产阶层的50%以上，是美国人口的两倍，几乎是澳大利亚的30倍。又比如中国在社会凝聚力、科学、工业、创新、贸易，以及外交和军事方面的进步。同时，中国只用了美国军费的1/3，就能威慑美国及其盟友。

相比之下，美国继续花掉越来越多的钱支持其在海外的行动，却不愿想办法解决国内摇摇欲坠的社会结构和岌岌可危的民主品牌。美国坚持其愚蠢而昂贵的恫吓战术——在这种战术中，澳大利亚这样的小角色要拿出数十亿、数百亿纳税人的钱来支持美国严重过度膨胀、利润丰厚的军火产业。

我们可能会问，面对越南、伊拉克、阿富汗、叙利亚等弱小对手的结果，至少应该能让美国找到一些好战做法以外的方式，但事实并非如此。

不过，中国也清楚淡化这种好战姿态的危险性。他们曾明确警告麦克阿瑟不要越过三八线。在台湾问题上也是如此，从本质上讲，中国在主权问题上没有任何妥协的余地，因为美国肯定会将中国的妥协作为一场胜利大肆宣扬。

南海呢？中国在南海的战略其实并不难理解。与之前相比，中国现在更加强大、聪明、从容和有凝聚力，不会被美国惯常的好战姿态干扰，他们知道自己必须谨慎，谨慎的同时也要大胆。美国人及其同伙对此怒气冲冲。但对中国人来说，真正的问题是美国在中国周边的军事基地。

当年苏联人进入古巴主要是为了对抗美国在其家门口的土耳其部署核武器。在肯尼迪同意撤走核武器后，苏联人才退出古巴。与苏联和古巴不同，中国并不认为美国会对其军事设施采取任何行动。因此，这足以暴露美国人其实并没有什么意愿采取行动。

中国知道，它能够做到独立自主，保卫自己。中国也知道，除了美国之外，世界上大多数国家都希望与中国做生意，希望与这个信心不断增强、没有威胁、不进行胁迫、不散播意识形态的中国建立联系。（作者霍华德·德本汉姆，乔恒译）

(责编：宋心蕊、杨光宇)