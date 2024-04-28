新华社巴基斯坦珀格尔4月28日电 通讯｜中国先进农业采收技术造福巴基斯坦农民

新华社记者蒋超

4月里，在巴基斯坦东部旁遮普省珀格尔地区一处农田，当地农民围在一台从中国引进的油菜籽收割机旁，观看机器收割作业的场景。机器一启动，地里微黄的油菜荚就整齐地倒在一旁，成熟的菜籽纷纷落在收割机的机箱里。

“这台专门收割油菜籽的中国机器着实令人惊叹！”看到机器快速高效的菜籽收割作业，农民穆罕默德·马苏德说：“过去我们依赖单一功能的收割机，采收油菜籽、小麦等作物时损失率非常高。”

这是由武汉庆发禾盛农业发展有限公司与巴基斯坦农业企业EVYOL集团在当地举办的油菜籽收割设备技术推介活动，吸引了当地数百家农户代表参与。2022年，中巴两家企业签署了在巴开发油菜品种和食用油产业链的谅解备忘录，推广种植通过中国先进农业技术选育出的新一代甘蓝型杂交双低油菜品种。

庆发禾盛的海外业务总监周旭升告诉记者，今年，来自中国的甘蓝型油菜作物在巴种植面积大幅增加，经济效益好，农户非常欢迎，但落后的收割技术制约了产量提升。

“我们在田间调查中发现，巴基斯坦现有的油菜籽收割技术较为落后。无论采用人工割倒、晾晒、脱粒的方式，还是等作物成熟后再用联合收割机收割的方式，采收损失率都高达40%。”周旭升说。

针对这一问题，中巴农企联合研发出符合巴基斯坦农民使用习惯的油菜籽采收设备模块。周旭升介绍说，这种模块不仅能与巴农民现有收割机兼容配套使用，还通过一次性收割和分段式收割这两种模式的关键技术改进，将采收损失率分别降至8%和5%左右，产量提高约30%，农民收入得到提升。

EVYOL集团销售经理加赞法尔·阿里在推介会现场亲自操作油菜籽收割机并为农民讲解相关技术。“从优质甘蓝型油菜种子的推广种植，到采收技术的转让，巴中农企致力于携手推动巴基斯坦向智能高效农业的方向迈进。”

阿里告诉记者，巴中农企还希望通过举办推介会倾听农民和农业专家的反馈意见，使企业进一步制造出更加符合当地需求的设备。“巴中经济走廊建设通过技术推广和引进，使当地农民减少种植成本，增加收入，过上更富裕的生活。这是造福巴基斯坦全社会的好事。”

巴基斯坦国家粮食安全与研究部技术顾问阿克迈勒·西迪克告诉记者，中国农企提供的技术培训与指导为巴基斯坦实现农作物采收方式现代化转型提供了重要机遇。这将帮助巴农业部门克服农作物收获季节劳动力短缺的长期挑战，提高巴农业生产力，为巴粮食安全和经济发展作出贡献。（参与记者：米斯巴·萨芭）

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