人民网约翰内斯堡4月26日电 （刘畅、张茜）南非目前正站在能源革命的前沿，创新不断推动行业进步，塑造着未来格局。在解决能源安全挑战、迈向可持续发展的过程中，投资者正在积极探寻快速变化环境下的机遇。

近年来，南非在能源结构多元化方面取得了显著进展，减少了对煤炭的过度依赖，向更清洁、更可再生的能源转型。得益于该国充足的阳光资源，太阳能成为了规模化项目和分布式发电系统的优选，并且太阳能电池板成本的下降以及政府的支持政策推动了南非太阳能安装量的显著增长。

据泰拉宾（Terrapin）全球活动公司报道，2024年3月18日，非洲大陆重要的可再生能源展会“2024年非洲太阳能和储能展览会（Solar & Storage Live Africa 2024）”在南非约翰内斯堡盖拉格尔会议中心开幕，持续三天时间，吸引了来自国内外的350多家参展商。

展会期间举办了论坛和会议，与会者涵盖了该地区各国政府和能源行业领先企业，紧密关注非洲能源行业最紧迫的议题。

伏能士国际（Fronius International）撒哈拉以南非洲区域销售经理温德勒·汉内斯（Wendeler Hannes）在2024年非洲太阳能和储能展览会上出席，他展望了太阳能在南非能源结构中的未来作用，并强调与其他能源相比，太阳能的效率和竞争力不断提高。

阳光电源中东和非洲地区渠道业务总监伊扎特·桑卡尔（Ezzat Sankari）表示，南非一直严重依赖煤炭发电。目前，能源转型已经开始从传统的煤炭转向太阳能和风能，这一转变可以显著降低与发电相关的碳排放，有助于南非实现减排目标。南非的能源转型将为环境、经济和社会全方位带来益处，但应对这些变化的挑战与机遇则需要政府、产业界、民间组织和社区的紧密合作。

桑卡尔进一步指出，可再生能源行业为创造就业机会和促进经济发展提供了重要契机。例如，太阳能项目需要技术人员进行安装、维护和运营，从而创造就业机会。持续转向可再生能源还有助于吸引投资，培育创业精神，促进经济增长。

当谈及政府和私营部门如何合作加速南非向可再生能源转型时，南非夸祖鲁纳塔尔省经济发展、旅游和环境事务部代理部长坦德卡·埃伦森（Thandeka Ellenson）指出，政府提供了一个有利环境，能够确保企业所采取的一切行动都受到监管，不会干扰民众的权利，也不会干扰其他企业。

南非对可再生能源和可持续发展日益关注，预计将引发环境、经济和社会方面的积极变革。政府、行业、民间社会以及社区之间的合作是实现这些益处、确保南非可持续能源未来的关键所在。

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