人民网阿布贾4月26日电 （记者姜宣）25日，中国政府援建的酿酿中尼友谊示范小学在中国路桥尼日利亚子公司修缮下正式启用。中国驻尼日利亚使馆临时代办张仪、使馆主管文化事务参赞李旭大、中国路桥子公司总经理周昊、尼联邦首都区基础教育委员会主任哈桑、基础教育委员会各部门负责人及该校师生代表350余人参加启用仪式。

临时代办张仪致辞。驻尼日利亚使馆供图

张仪表示，中尼两国政治互信与经贸合作不断加强，文化、教育等多个领域交流合作日益密切、成果显著。中国路桥尼日利亚子公司此次为酿酿中尼友谊示范小学修缮教学设施，捐赠教学用品，提升办学条件，是两国教育合作与深厚情谊的生动见证。近些年来，在尼中资公司积极回报当地社会，服务尼各项事业发展。张仪鼓励在校学生充分利用不断改善的教学条件，勤奋学习，早日成为栋梁之才，建设美好尼日利亚，让中尼友好的火炬代代相传。

中尼友谊示范校物资捐赠。驻尼日利亚使馆供图

周昊表示，中国路桥积极履行社会责任，回馈当地百姓，关注教育发展，为该校修缮教学基础设施的同时，还为师生捐赠了办公用品、学习用具、体育用品和生活物资。未来中国路桥将继续践行“修路架桥、回馈社会”的企业责任，为中尼友好不断注入新的活力。

师生们载歌载舞。驻尼日利亚使馆供图

哈桑及该校代表向中国驻尼使馆及在尼中资企业热心助教之举表示衷心感谢，鼓励全体师生用好中方提供的教学设施，勤奋敬业，刻苦努力，把该校打造成名副其实的中尼友谊示范学校。

本次修缮工作由中国路桥尼日利亚子公司于2024年3月15日启动，历时一个月完成。

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