人民网布鲁塞尔4月26日电 （记者牛瑞飞）4月26日，由中关村科技园区管理管委会和世界科技园区及创新区域协会（IASP）主办，中国驻欧盟使团支持，启迪比利时和启迪欧洲科技园承办，欧盟中国商会(CCCEU)、欧盟中国贸易协会(EUCBA)、比中经贸委员会(BCECC)、法兰德斯中国商会 (FCCC)协办的2024中关村论坛——布鲁塞尔平行论坛通过线上线下方式同步举行。论坛主题聚焦“中欧绿色转型与产业合作”，旨在探讨并加深中欧在可持续发展领域的共识与协作。论坛吸引近150位中欧政府代表、行业领袖、杰出学者及企业家到场，共同就绿色经济、创新科技、新能源汽车产业等多个领域进行深入探讨与交流。

北京市副市长谈绪祥在视频致辞中表示，中关村论坛是面向全球科技创新交流合作的国家级平台，也是北京加快建设国际科技创新中心，打造全球数字经济标杆城市的重要平台。北京一直致力于推动科技创新与国际合作，愿与欧洲各界共同推动绿色科技、能源环保等领域的技术研发与应用，并在更多领域开展务实合作，共同为构建人类命运共同体贡献力量。

中国驻欧盟使团朱京代办为论坛致开幕辞。他指出，中欧在绿色低碳发展理念上高度契合，在技术研发、标准制定和产业发展等方面具有广阔的合作空间。面对气候变化给人类生存发展带来的巨大挑战，中欧加强绿色合作不仅有助于加快双方绿色转型，也有利于推动联合国可持续发展目标的实现，增进国际民生福祉。朱京代办表示，中欧应本着互利共赢精神开展绿色合作，推进产学研各领域交流合作，共同支持与鼓励双方企业按照市场原则开展业务往来，反对“脱钩断链”，通过合作共同提高应对和管控风险的能力。

欧盟中国商会（CCCEU）会长、中银欧洲董事长徐辰在致辞中表示，欧盟和中国一直走在绿色转型的前沿，都对减少碳足迹、促进地球可持续发展负有重大责任。2023年，欧盟中国商会对180家在欧中资企业和机构进行了深入调研，结果显示绝大多数在欧中资企业将绿色经济作为在欧发展的重要战略方向，认为绿色经济给企业带来的机遇大于挑战。加强绿色领域的对话与合作，进而实现互利共赢，显得尤为重要。

世界科技园区及创新区域协会（IASP）副主席Salvatore Majorana在致辞中表示，很荣幸与中关村共同主办本年度布鲁塞尔平行论坛。IASP一直致力于通过协同创新提高人们的生活水平，而绿色技术在这条道路上至关重要。因此，中欧各界代表齐聚一堂，在庆祝中欧绿色转型与产业合作成果的同时，关键是厘清当前形势，探讨我们下一步可以共同采取哪些措施来推动实现更安全、更健康的地球。

启迪欧洲负责人作为论坛主持人，介绍了中关村论坛的历史与发展，以及启迪作为中国最大的科技服务集团在绿色环保和新能源领域广泛开展国际合作的有关情况。他同时表示，启迪愿通过旗下欧洲科技园和剑桥科技园等科创平台为广大中欧企业开展双向合作提供全方位支持。

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