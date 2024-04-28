人民网布鲁塞尔4月26日电 （记者牛瑞飞）4月22日，由世界能源理事会主办，荷兰经济事务与环境政策部、鹿特丹市政府承办的第26届世界能源大会在荷兰鹿特丹阿侯伊会展中心开幕。

世界能源大会是全球历史最悠久的能源展会，每三年举办一次，本届将是该会议举办的第100周年。本届大会吸引了全球来自150多个国家和地区的70余位部长级代表参会。以“为人民和地球重新设计能源体系”为主题，同期还举办展览展示、世界能源领袖圆桌论坛、市长圆桌论坛、世界能源理事会地区会议、执委会会议等活动。在本届会议上，清洁能源成为关注焦点。根据国际能源署（IEA）最新发布的数据，2023年全球可再生能源新增装机5.1亿千瓦，中国贡献超过一半。中国企业在核电、风电、光伏发电、水电等清洁能源领域的技术已居世界领先地位。

中核集团、国家电网、华为等多家中国企业集体亮相本次大会，向欧洲专业观众展示中国在清洁能源技术创新等领域的最新技术成果和解决方案。在中核集团展台，观众通过“华龙一号”、“玲龙一号”、高温气冷堆等先进核电机组了解中国的低碳转型思路。中方先进的设计、强大的建造能力和优秀的项目管理水平给观众留下深刻印象。

中国核建副总经理王海平介绍，中国核能建设目前居世界领先地位，中国愿意同全球共享核能发展。他表示，中国核工业集团公司是全球领先的清洁能源综合服务商，在核能、风电、光伏、水电以及储能等领域的发展布局已经走在了世界前列在我国乃至世界的清洁能源体系的构建中发挥了积极的建设性作用。中国核能对全球是开放的，中国愿意同全球共享核能发展为全球的减碳目标贡献中国力量。

(责编：崔越、杨牧)