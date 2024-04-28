人民网斯德哥尔摩4月26 日电 （记者殷淼）4月26日，中国驻瑞典大使崔爱民出席由斯德哥尔摩中国文化中心、中外文化交流中心、瑞典武术协会联合举办的中国太极大师陈正雷开班式活动。使馆负责文化事务的参赞李蕊、瑞典武术协会主席佩德·芬西厄以及来自瑞典、丹麦、挪威、英国等国的学员100余人参加了活动。

中国驻瑞典大使崔爱民在开班仪式上致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民在致辞时表示，太极在中国传统文化中占有重要地位，太极拳以太极概念为核心思想，融合了颐养性情、健身强体、格斗对抗等元素，形成了内外兼修、刚柔并济的传统中国拳术。作为世界非物质文化遗产，太极拳强调身心合一，人与自然和谐，展现了和平的底色和生命的意义。希望通过此类活动，不断增进中外人民友好，推动中外文化交流与合作。

中国十大武术名师之一、中国陈家沟陈氏太极拳第十一代传人陈正雷大师以“太极拳是中华民族奉献给世界的最好礼物”为主题，介绍了陈式太极拳300年来在中国与世界范围内的传承与发展，讲授了学习太极拳的基本要领，并亲自为大家示范有关动作。

活动现场。中国驻瑞典大使馆供图

开班式现场气氛热烈，大家听得认真、练得起劲。来宾们表示，通过今天的活动，对太极拳和中华文化有了更深的了解。

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