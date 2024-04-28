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我赴黎维和医疗分队开展全要素夜间应急疏散演练

2024年04月28日09:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网大马士革4月27日电 （记者薛丹）当地时间4月25日至26日，针对当前任务区安全紧张复杂局势，中国第22批赴黎维和医疗分队展开全要素应急疏散演练，旨在提升医疗分队遂行应急任务的能力。

“嘀嘀……”“全体注意！营区发生不明流弹袭击，所有人员迅速转移！”随着值班员一声急促的哨响，医院全体官兵，迅速穿戴战斗装具。应急防卫组立即领取武器装备进入指定位置，充分利用地形地物进行安全警戒防卫，做好险情处置各项准备；医疗救护小组同步对住院伤员进行紧急转移；后勤组负责搬运装备物资，做好应急撤离战备补给准备。

演练现场，维和医疗分队官兵紧急集结，迅速清点人员装备，携带紧急保障物资，快速登车实施转移。整个演练过程紧张有序，各要素协同密切，各类情况均得到合理处置。

据了解，此次夜间疏散演练对警戒防卫、人员收容、紧急集结、物资保障、应急撤离等重点课目进行演练，同时也对夜间突发情况处置、营区安全防卫、紧急医疗救护等10余种情况进行推演，进一步提升分队官兵应急处突能力。

该分队自去年12月份部署以来，积极开展各类应急演练10余次，并积极与联黎部队司令部、军事观察员、民事人员等建立多种通联渠道，加强情势研判，共同应对各种局势变化。

(责编：崔越、杨牧)

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