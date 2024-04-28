人民网约翰内斯堡4月28日电 （记者邹松）4月26日，安哥拉内图大学孔子学院与安哥拉福建总商会联合举办的国际中文日“中国茶·闽茶”主题活动在内图大学礼堂圆满落幕。中国驻安哥拉大使馆公使衔参赞陈凤、内图大学副校长若昂·巴蒂斯塔、副校长费尔南达·贝内迪托、福建总商会会长翁林祥出席本次活动。来自内图大学各部门、各学院主要负责人、安哥拉移民局、外交学院、邦多理工学院、福建总商会代表及孔院师生近百人参加活动。

参加活动的中外嘉宾合影。内图大学孔子学院供图

活动开场，孔院学生魏亚坤、孙妮雅、马努等为现场来宾献上了精彩的歌曲和武术表演。来自安哥拉移民局的艾斯梅拉达仅仅学习中文两个月，演唱的《茉莉花》深情委婉，字正腔圆，引得现场观众阵阵喝彩。

若昂·巴蒂斯塔首先代表内图大学及孔院致欢迎词。他表示，国际中文日已成为人们了解中国文化的窗口，当前安哥拉社会各界对中文学习的多样化需求不断增长，内图孔院的工作为加强安哥拉的中文教育建设做出了贡献，有助于打造一个综合性的安中文化交流平台。今天的活动能够增进对彼此文化的了解，希望双方继续建设合作与理解的桥梁。

翁林祥在致辞中讲到，作为福建人，他非常高兴能够与安中友人分享闽茶，本次“茶文化”活动有助于促进两国文化之间的对话与交流。他祝愿中华文化的传承与发展行稳致远，安中两国人民的友谊万古长青。

陈凤在致辞中指出，中文是当今世界使用最广泛的语言之一，安哥拉的很多高校、企业和机构也都开设了中文课程，“中文热”在安哥拉势头正盛。和中文一样，茶也是中国文化的独特标志和载体。本次活动“以茶会友”，安中友人共同品鉴中国茶，感受中国茶文化。中方愿同安哥拉一道，继续加强两国人文交流合作，增进人民理解互信，为深化各领域合作开辟更广阔舞台，携手构建中安命运共同体，为两国人民创造更多福祉。

随后，现场嘉宾共同观看了讲述茶叶故事的短片，了解了中国茶的历史与发展，中国茶叶的不同种类，以闽茶为代表的中国茶如何走向世界、来到非洲，等等。

嘉宾现场体验中国茶。内图大学孔子学院供图

在茶艺展示与体验环节，茶艺师凌鹭带来了一场优雅又浪漫的茶艺表演，孔院学生林麦如数家珍地向现场来宾讲解中国茶艺中的种种知识，比如：青茶、红茶与白茶的不同风味，“茶倒七分满”，如何品味一杯好茶……这些都令现场来宾深深着迷。他们走近茶台，与茶艺师热情交流，学习如何用中国人的方式泡茶、品茶，现场气氛达到了最高潮。

来自安哥拉外交学院语言学部的教师若昂·奎通戈非常激动，称活动中分享的关于中国茶的知识激励了他，让他对中国古老而丰富的文化和历史有了更深的了解，“谢谢你们让我看到了一个如此不同又迷人的世界”。他希望将来内图孔院能够提供更多这样的机会。

(责编：崔越、杨牧)