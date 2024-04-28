沈铭辉 张中元

【鸣镝】

最近一段时间，一些西方发达经济体政客和媒体不断渲染所谓“中国产能过剩论”，宣称中国政府补贴造成电动汽车等新能源领域产能过剩，中方为消化这些过剩产能，以低价在海外倾销导致市场扭曲，损害他国经济。“中国产能过剩论”基于狭隘的假设和偏见，试图将中国的产能提升定性为对国际市场的“冲击”和“威胁”，实质上是美西方一些国家通过操纵舆论混淆视听、抹黑打压中国经济发展的政治话语工具，旨在为其升级贸易保护主义措施造势，遏制打压中国产业发展，以实现自身利益最大化。其结果将阻碍正常的全球贸易伙伴关系，损害各国共同利益。

看待产能问题需要市场眼光和全球视野

在市场经济条件下，产能多少是由供需关系决定的。供需平衡是相对的，不平衡是普遍的，不存在供求绝对平衡的持久静止状态，而且适度的产大于需有利于充分竞争和优胜劣汰。

而产能过剩的直接原因在于供给大于需求，需求不足和供给过量均包括在内。从全球范围来看，供给和需求都具有全球性，产能利用状况是生产能力与市场需求两方面共同作用的结果，产能过剩与经济波动密切关联。在经济繁荣时期，市场需求较高，产能利用率相对提高；在经济衰退时期，市场需求萎缩，产能利用率相对较低。从发达经济体的情况来看，美国、日本、欧洲也都遵循这一规律。

产能过剩是市场经济条件下的周期性现象和结构性问题。国际金融危机爆发以来，世界经济下行导致需求萎缩，是造成部分行业全球产能过剩的根本原因。一些西方政客和企业热衷于将产能过剩归咎于中国，罔顾产能过剩是全球经济结构调整中的全球性问题这一事实，把当前全球市场的困境归罪于中国，诬称中国产能扰乱国际市场，其说法既不客观也不公平。某些西方媒体将一个国家某类产品出口增加界定为产能过剩，这也是极其狭隘的，违背了经济常识和客观事实。

当前，产能过剩根本原因在于世界经济复苏乏力、国际贸易增长低迷和市场需求下降。美国一些政策的局限性，如过度的贸易保护措施、对外关税的不断升高，更是损害了全球经济中期增长前景，令全球经济韧性更加脆弱，破坏了全球合作。在全球经济增长放缓的情况下，中国的电动汽车和太阳能电池板销量仍逐年递增，这说明它们是有市场需求的，不是一个过剩的产业。中国按市场规律办事，反对将经济问题政治化，这对国际市场的运行和稳定至关重要。中国的绿色技术、绿色产品，特别是新能源产业发展，将对全球绿色低碳转型作出重要贡献。

中国通过科技创新和市场竞争塑造新能源产业优势

在应对全球气候变化的背景下，通过能源结构的调整，特别是通过新能源产品的广泛应用推动实现低碳减排，是各国普遍形成的共识。正是在这种背景下，中国制造的电动汽车和太阳能电池板获得了各国市场的广泛欢迎。在世界经济复苏乏力、全球贸易整体低迷和外需持续疲弱的大背景下，中国电动汽车、锂电池、光伏产品等新能源产业蓬勃发展，靠的是中国企业持续技术创新、控制生产成本。中国新能源汽车等产品在海外售价普遍高于国内售价的情况下，依然在多国市场热销，可见中国相关产能竞争优势是由全球市场需求和中国企业效率等因素共同决定的，是市场规律发挥作用的结果。中国产品在国际市场上提供高性价比产品的能力基于自身比较优势、完善的产供链体系和充分的市场竞争，满足了全球各国在相关产品领域的需求。

电动汽车在全球发展方兴未艾，并不存在所谓产能过剩。但鼓吹“中国产能过剩论”者偏执地认为，中国企业是通过接受政府补贴才具备了违背市场规律的“不正当优势”，如果放任中国产品在全球市场销售，将“摧毁世界各地的相关产业”。事实上，中国的新能源汽车出口占生产的比例远低于德国、日本和韩国等国，根本谈不上“过剩”向海外倾销。

如今在电动汽车领域，中国只在研发阶段提供补贴，反而是美西方国家在推行较强力度的补贴政策。美国的《芯片与科学法案》《通胀削减法案》充斥排他性、歧视性的补贴政策，为包括电动汽车在内的清洁能源产业提供税收激励和补贴；欧洲多个国家也从公司税收到个人购置等方面普遍对电动汽车产业实施补贴措施。在电动汽车领域，一些发达经济体抛出“中国产能过剩论”，是企图一边对中国经济发展政策施压，一边为其贸易保护政策造势。为了维护一己私利，为本国谋求更有利的竞争地位，背后包藏的是遏制打压中国产业发展的祸心。

产能合作为全球市场提供了更多的选择和可能性

以美国为首的部分西方国家一直在力推所谓的去风险化，他们通过编织炮制“中国产能过剩论”这一对华战略竞争的新剧本，试图在国际社会捏造中国是国际经济秩序“破坏者”，在其国内捏造中国“威胁”美西方国家安全和发展的假象，为其凝聚国内共识，在国际社会贬损中国形象、争取国际话语权寻求契机。“中国产能过剩论”本身带有强烈的贸易保护主义色彩，不过是西方“中国崩溃论”“中国发展陷阱论”的变种。它通过虚假叙事将意识形态因素与经济、技术、安全等领域的大国竞争紧密挂钩，以“产能过剩”为借口，采取贸易保护措施，试图通过“产能过剩论”叙事，设定中国的“恶性竞争”不仅导致美国“受伤”、中美关系停滞不前，还造成全球面对中方“挑战”无力应对的后果，从而为美西方国家与中国争夺国际产业竞争领先地位，遏制中国提供“正当性”理由，其本质上是污名化中国、唱衰中国和技术上围堵中国的一贯伎俩。

中国的产能提升不仅有助于满足国内需求，也为全球市场提供了更多的选择和可能性。当今的中国正在不断向全球产业链、价值链上游迈进，以光伏、锂离子电池、新能源汽车为代表的产品在全球市场形成了一定竞争优势。在美欧日等发达经济体需求量不足的同时，许多发展中经济体限于发展水平无法建立起相应的产能。中国与广大发展中国家之间存在显著的产业梯度差异，在产业层面存在很强的产业互补关系，中国的规模优势使得中国成为与发展中国家开展产能合作的主要参与者、推动者。中国企业与发展中国家的国际产能合作着眼于长期利益，在带动中国经济增长和中国企业成长的同时，也帮助发展中国家进行能力建设，提升发展中国家的发展潜力，实现能力建设导向的包容性产业合作。特别是通过优化各国间的供给来更好地对接需求，这样既促进落后国家的发展，也有利于更好地利用国际产能，为最终在全球层面应对国际产能议题提供了创新性的思路。

在新能源技术进步推动全球供应链深度调整背景下，各国之间的产能合作和交流日益密切，绝大部分与中国开展合作的国家绿色可持续发展诉求愈加强烈。中国推动建设绿色、环保及可再生能源项目，分享中国“绿色转型”实践经验，将加快合作国家的工业化进程，促进其向更高层次的产业结构升级，从而塑造比贸易往来更加密切深入的互联互通网络，共同建设相互依存、互利多赢的开放型世界经济。美西方国家需遵守经济规律和市场规则，摒弃偏见，以开放包容心态客观辩证看待以中国为代表的发展中国家的产能提升。

（作者：沈铭辉、张中元，均系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，分别系中国社会科学院亚太与全球战略研究院副院长、研究员）

(责编：崔译戈、徐祥丽)