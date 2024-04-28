中新社昆明4月26日电 (栗也茹 张伟明)记者26日从中国铁路昆明局集团有限公司获悉，自2024年以来，中老铁路客货运呈迅猛增长态势。1月1日至4月25日，中老铁路累计发送旅客已突破716万人次，同比增长21.9%；同时，货物运输量也实现飞跃，突破626万吨，同比增长13.9%。

记者了解到，随着旅游旺季的到来，中老铁路的客流呈现旅游流、探亲流、学生流等多重叠加的特点，旅客出行需求持续旺盛。2024年以来，中老铁路日均发送旅客近6.2万人次，同比增长19.1%。此前，在春节期间，中老铁路全线连续4天单日发送旅客突破10万人次，西双版纳站更是连续3天到发旅客突破6万人次，充分展现中老铁路在促进人员往来、加强文化交流方面的巨大潜力。

为满足旅客日益增长的跨境旅行需求，铁路部门科学分析客流变化，精准投放运力。4月13日，在中老铁路国际旅客列车开行一周年之际，中老两国铁路部门在中国西双版纳至老挝琅勃拉邦两大著名旅游城市间增开国际旅客列车2列，旅客乘火车可实现两地间当日往返。目前，中老铁路日均开行旅客列车已达72列。

此外，铁路部门还注重提升旅客的乘车体验，在中老铁路国际旅客列车推出融合云南咖啡和老挝咖啡的“一路咖香”中老友谊咖啡，受到中外旅客的青睐。同时，优化“昆铁+”微信小程序，推出“预售热链盒饭”功能，为旅客提供更加便捷、丰富的餐饮服务。

在客运繁忙的同时，中老铁路的货运业务也展现出强劲发展势头，2024年以来日均发送货物近5.4万吨，跨境货物列车日均开行数量也实现大幅增长。铁路部门不断创新运输模式，优化运输组织，推出“沪滇·澜湄线”“中老铁路+中欧班列”等国际运输新模式，有效延伸中老铁路的服务链条，进一步发挥其作为国际黄金大通道的重要作用。

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