人民网约翰内斯堡4月27日电 （记者杨讴）四川省中医名家海外惠侨巡诊活动27日在南非约翰内斯堡举行。来自四川省4家医疗机构的中医专家举办了健康讲座，并为华侨华人及南非当地居民提供免费诊疗。

中医专家进行健康讲座。人民网记者 杨讴摄

中医专家为当地华侨华人提供中医咨询和诊疗服务。人民网记者 杨讴摄

此次巡诊活动由四川省侨务办公室主办，南非华人警民合作中心承办，旨在世界各地普及中医药医疗保健常识，弘扬中医文化，惠及基层侨胞。

来自成都中医药大学附属医院、西南医科大学附属中医医院、四川省第二中医医院以及四川省骨科医院的专家们为上百名华侨华人提供中医咨询和诊疗服务，展示了针灸、推拿等中医特色疗法。

西南医科大学附属中医医院副院长徐厚平表示，此次四川中医名家海外巡诊活动，一方面为华侨华人提供中医诊疗服务，同时也希望进一步把中医药文化推广到非洲，让非洲人民了解和接受中医。

中医药学是中华文明的瑰宝，中医药是中国优秀传统文化的重要载体，目前已传播至196个国家和地区，以其独特优势受到许多国家民众广泛认可。

中医专家为当地华侨华人提供中医咨询和诊疗服务。人民网记者 杨讴摄

中医专家为当地华侨华人提供中医咨询和诊疗服务。人民网记者 杨讴摄

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