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许宁宁：中国和东盟关系活力在地方

2024年04月28日09:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月27日电 （记者李欣怡）今年来，越来越多省市将目光聚焦友好近邻东盟，积极走进东盟国家开展合作。

近日，广州市委书记、南宁市委书记、烟台市市长、温州市市长、防城港市委书记等纷纷率团出访东盟，会见会谈，召开会议，对接商机，考察企业，签署了一系列合作协议。

RCEP产业合作委员会主席、中国首席东盟商务专家许宁宁认为，今年来，各省市积极开展与东盟国家合作，首先得益于中国与东盟政和商通，为各省市推进合作提供便利。目前，中国与东盟已连续四年互为最大贸易伙伴和重要投资伙伴。今年前两个月，中国与东盟贸易总额就达到9932亿元人民币，增长8.1%，双方合作呈现积极态势。

当前，各省市积极构建新发展格局，抢抓RCEP机遇。许宁宁认为，邻近的东盟地区是实现国际循环的重要区域之一。今年，中方将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判，为各省市积极发展与东盟国家合作，促进贸易投资合作提供有利条件。

中国始终把东盟作为周边外交的优先方向和高质量共建“一带一路”的重点地区。许宁宁表示，中国—东盟关系成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范。各省市积极践行共建“一带一路”，积极增进与东盟国家合作，彰显了推动开放、合作发展的作为。相关合作不仅推进“一带一路”建设，也为实现睦邻友好作出贡献。

“中国和东盟关系活力在地方。”许宁宁表示，中国和东盟地方交流形式多样，内涵丰富，灵活性强。2023年9月召开的中国—东盟(10+1)领导人会议宣布，2024年为“中国东盟人文交流年”，发布了《2024年中国—东盟人文交流年概念文件》，提出双方大力支持地方等各领域交流合作。

许宁宁认为，中国许多省市与积极发展与东盟国家的友好关系，形成了增进合作的有利基础。东盟国家致力于经济增长，经济增速快于全球经济平均增速。东盟国家经济发展水平不一，中国的东部、中部和西部地区也处于不同的发展阶段，双方合作均可找到互补性、切入点。

许宁宁相信，各省市将在中国—东盟全面战略伙伴关系合作中发挥更大作用，获得地方更大开放发展收益。

(责编：崔越、杨牧)

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