人民网墨西哥城4月27日电 （记者谢佳宁）每年四月的最后一个星期六是“世界太极日”。4月27日，值世界太极日当天，墨西哥中国文化中心在墨西哥国立世界多元文化博物馆（以下简称“多元博物馆”）举办太极文化讲座及体验课。本次讲座特邀墨西哥青年太极拳老师米莉阿姆为大家讲授太极文化并带领大家练习太极。博物馆活动大厅座无虚席，约80余名热爱太极拳的墨西哥友人参加了本次太极讲座及体验课，共享这份来自古老东方的体育智慧。多元博物馆馆长亚历山德拉·戈麦斯、墨西哥中国文化中心主任石岳文等嘉宾及《人民日报》、新华社、今日中国等媒体共同出席了本次活动。

多元博物馆馆长亚历山德拉在致辞中表示，自己很热爱太极文化，平常也打太极拳。太极缓慢、连续的动作可以达到锻炼身体和内心的效果，对于身心健康有很大益处。此外，太极文化也是认识和了解中国文化的一扇窗户。

墨西哥中国文化中心主任石岳文在致辞中表示，太极拳是中国传统武术的代表之一，2020年，被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录。同时，太极拳也蕴含着中国哲学思想和东方处世之道，早已成为中华文化的一张闪亮“名片”。希望可以通过本次太极文化讲座及工作坊，搭建起墨西哥民众了解中国文化的桥梁，进一步推进中墨两国人民民心相通、文化互通、文明融通。

活动现场，米莉阿姆老师先以讲座的形式与墨西哥太极爱好者们分享了太极的起源、发展脉络、风格与流派，还有其蕴含的深厚文化底蕴、养生之道以及实用技巧。同时，还介绍了太极哲学的“阴阳平衡”和“天人合一”的观念，不仅体现了中国人的为人处世之道，也体现了中国人对人生、对自然、对宇宙万物的悟理慧道。

墨西哥青年太极拳老师米莉阿姆为大家讲授太极文化。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

伴随着舒缓柔和的古筝音乐，米莉阿姆老师现场教授大家太极拳的基本动作要领，并对每一个动作步法、手形和手法逐一进行分解教学。太极拳刚柔相济、快慢有节，如行云流水般连绵不断的动作，深深地吸引着在场的每一位观众。起势、提膝、云手、蹬脚……一起一落，流动着古老哲思力量；一招一式，刚柔并济尽显其中。虽然只有一个多小时的学习，参与者对太极拳产生了浓厚的兴趣，对这种柔中带刚的健体运动和包含的追求阴阳和谐的文化内涵惊叹不已。

体验活动结束后，大家都意犹未尽，纷纷表示，希望未来中心可以举办更多的太极体验课及文化活动，以此增强对中国传统文化的学习和了解。

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