人民网开罗4月27日电 （记者沈小晓）4月21至23日，“四川省中医名家海外惠侨巡诊”活动在埃及首都开罗成功举行。来自四川省的6位中医专家举办了健康讲座，并为旅埃侨胞和埃及各界友人送上健康咨询、中医诊疗等服务。

中医专家健康讲座现场。图片由埃及川渝商会（筹）川渝同乡会提供

据了解，专家团队来自成都中医药大学附属医院、西南医科大学附属中医医院、四川省第二中医医院以及四川省骨科医院。活动现场，中医专家们为上百名华侨华人和埃及各界友人提供中医咨询和诊疗服务，展示了针灸、推拿等中医特色疗法及中医内科治疗技术。

中医专家巡诊现场。图片由埃及川渝商会（筹）川渝同乡会提供

中医专家巡诊现场。图片由埃及川渝商会（筹）川渝同乡会提供

四川省侨务办公室主任文甦表示，长期以来中医海外巡诊走向世界各地，为服务海外侨胞、传播中华文化、促进中外交流作出了重要贡献。此次活动旨在持续打造四川惠侨助侨全球服务窗口和中外文明互鉴展示窗口，将来自祖国的深情厚爱、博大精深的中医文化送到旅埃华侨华人和埃及人民身边。

西南医科大学附属中医医院副院长徐厚平表示，此次四川中医名家海外行活动，一方面为华侨华人提供中医诊疗服务，同时也希望推广中医药文化，让全世界更多的人能够了解、认识和接受中医。

本次义诊活动由四川省侨务办公室、四川省中医药管理局、开罗中国文化中心主办，埃及中国商会、埃及中华总会、埃及川渝商会（筹）川渝同乡会、埃及华人联谊理事会承办，旨在通过慰侨义诊、健康讲座、文化宣传等活动，普及中医药医疗保健常识，弘扬中医文化，惠及基层侨胞。

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