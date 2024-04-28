人民网迪拜4月27日电 （记者管克江）4月24日，中国石油工程建设有限公司和中国电建所属山东电建公司分别与沙特阿美国家石油公司签署协议，参与沙特国家天然气管网三期扩建工程建设。

其中，中国石油工程建设有限公司中标一标段EPC总承包合同，金额16.99亿美元。这是中资企业在沙特市场获得的最大油气EPC合同。山东电建中标二标段EPC总承包合同，合同金额15亿美元，这也标志着该企业参与全部三期沙特国家天然气管网建设。

沙特国家天然气管网系统由沙特阿美运营，是世界规模最大的天然气采集和处理系统之一，自1982年建成以来，成为沙特工业经济网的支柱。沙特国家天然气管网系统三期扩建工程是沙特东气西送的国家级战略项目，总投资120亿美元，分为17个标段实施。其中第一、第二标段主要聚焦于扩建增压站和配套设施，其余标段涉及铺设新的天然气运输管道以及扩建相关设施。项目建成后，管线日输气能力将从120亿立方英尺提升至175亿立方英尺，彻底满足沙特西部国王经济城建设、多个大型燃气电站项目的用气需求，大幅减少西部经济带对石油能源的消耗量，对于促进沙特西部经济发展、提升石油出口能力、改善环境质量具有重大意义。

沙中各方对项目合作前景表示肯定。沙特阿美石油公司项目管理高级副总裁阿卜杜卡立姆·哈姆迪表示，中国石油工程建设有限公司在中东地区具有良好的信誉和最佳实践经验，双方拥有广阔的合作空间和美好的合作前景。

中国石油工程建设有限公司相关负责人表示，项目的成功执行，将对稳定和扩大公司经营规模、培养国际高端市场人才、提升高端市场大型EPC项目管控能力等具有深远影响。

山东电建相关负责人表示，该公司参与了沙特国家天然气管网系统全部三期工程的增压站项目建设，体现了业主对中方履约实力的高度信任与充分认可。目前，山东电建与沙特阿美累计合作合同额逾百亿美元。中方团队将全力以赴，以现场的良好履约带动市场营销，为深化中沙友好合作贡献力量。

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