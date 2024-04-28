人民网开罗4月27日电 （记者黄培昭）当地时间4月26日，中埃文明互鉴青年读者交流会在埃及南部城市卢克索举行，活动由中国外文局指导，外文出版社、中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）主办，埃及希克迈特文化产业集团、埃及卢克索大学孔子课堂协办。

中国外文局局长杜占元、埃及参议院议员纳吉兰·巴乎姆、埃及卢克索大学校长哈姆迪·侯赛因在交流会上致辞，外文出版社社长胡开敏、卢克索大学语言学院院长穆罕默德·贾巴里，埃及希克迈特文化产业集团总裁艾哈迈德·赛义德，解放研究中心主任伊玛德·阿兹拉格以及来自埃及政府、高校、智库、媒体等各界青年代表150余人参加活动。中国外文局国合部主任刘双燕、《今日中国》杂志阿文版副主编侯赛因·伊斯梅尔主持交流会。

杜占元在致辞中指出，中埃两国关系历久弥新，千年丝路情缘将两国紧紧相连。本次中埃文明互鉴青年读者交流会正逢其时、意义重大，中国外文局及下属各机构愿通过图书、期刊、网站以及文化交流等多种方式向埃及和其他阿拉伯国家人民讲述中国故事，愿与中埃两国出版机构、媒体、智库以及各界有识之士和广大青年朋友们一起积极行动，持续加强两国的信息传播和知识分享。他围绕推动中埃文明互鉴、深化中埃青年交流提出三点建议：一是希望中埃青年担负起民族复兴的责任，积极探索各具特色的现代化道路；二是希望中埃青年担负起友好交流的责任，积极推动构建中埃命运共同体；三是希望中埃青年担负起共创未来的责任，积极建设更加美好的人类家园。

纳吉兰·巴乎姆表示，埃中都是文明古国，两国长期友好交往绵延不断。作为首个与中国建交的阿拉伯国家与非洲国家，中国已连续多年成为埃及第一大贸易伙伴， “一带一路”为两国合作创造了新的机遇。建交六十多年来，埃中在地区及国际重大问题上观点统一，立场一致，在彼此核心利益问题上始终坚定相互支持，在外交、文化、教育和经济等领域合作成果丰硕，双方以共同的价值观与互惠互利的国际关系准则推进埃中全面战略合作伙伴关系不断发展。

哈姆迪·侯赛因在书面致辞中表示，埃中都有着悠久的历史与文化传统，卢克索大学中文系与孔子课堂目前已在两国文化交流间起到重要的桥梁纽带作用。在埃中建立全面战略合作伙伴关系10周年之际，选择在卢克索这座千年古城举办本次交流会为两大文明进行建设性对话提供良好契机，有利于助推双边未来关系发展，为不断深化的埃中友谊注入新的内涵。

交流会上，杜占元局长与胡开敏社长向埃及青年学者、媒体代表赠送《习近平谈治国理政》阿文版第四卷以及外文社出版的文化类图书；杜占元局长与埃及参议院议员纳吉兰·巴乎姆共同为《今日中国》埃及南部地区读者俱乐部揭牌。

在交流研讨环节，中国外文局欧非中心副主任李五洲，卢克索大学孔子课堂中方院长李树清，明亚大学中文系主任艾哈迈德·加里夫，中国外文局欧非中心中东分社社长彭楚云，著名作家、文学评论家穆罕默德·马希尔，《今日中国》埃及南部地区读者俱乐部主席赛义德，开罗大学中文系教师雅思敏·莱麦丹，卢克索大学孔子课堂中国籍教师李敏等青年代表分享观点。

大家一致认为，中埃友好关系由一代又一代的青年群体不断推动向前，加强青年在治国理政、文教、科技等领域的对话合作，对于推动两国关系、增进民心相通与中埃文明互鉴具有重要意义，本次活动给新时代中埃青年提供了面对面、心连心进行交流的宝贵机会，双方应推动建设更多类似的有益平台，不断丰富文明交流事业，共同推动中埃文明互鉴持续开展。

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