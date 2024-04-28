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“一眼千年——唐卡绘画中的一带一路诸国风貌”展览在曼谷举办

2024年04月28日08:51 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷4月27日电 （记者章念生、刘慧）由曼谷中国文化中心和中外文化交流中心联合主办，北京人美文艺创作院有限公司承办的“一眼千年——唐卡绘画中的一带一路诸国风貌”唐卡展开幕式26日在曼谷举行。中国驻泰国大使馆公使吴志武，泰国文化部监察官叻查诺，中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌，曼谷中国文化中心兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华等出席活动。

吴志武在致辞中强调，唐卡是中国藏族传承千年的绘画艺术，在世界绘画艺术殿堂中占有重要地位。中泰两国是山水相连好邻居、血脉相融好亲戚、命运与共好伙伴，两国日益密切的文化交流是双方不断深化互利合作的坚实民意基础，推动中泰共建“一带一路”取得全方位进展。

叻查诺表示，这些画作让泰国人民感受到了中华优秀传统文化的深厚底蕴，能够更深入地了解中国艺术和文化，加强文明交流互鉴，希望通过艺术作品进一步深化“中泰一家亲”的友好情谊。

阙小华表示，加强人文交流是构建人类命运共同体的重要途径。唐卡作为中国传统绘画艺术的重要形式之一，展示了中国古代绘画技艺和宗教文化的丰富内涵，让泰国民众更深入地了解中国传统文化，加深中泰两国之间的文化交流与理解，推动中泰关系在更广泛领域的发展。

观众在观展。曼谷中国文化中心供图

观众在观展。曼谷中国文化中心供图

此次展览展出了由中国专业唐卡画家创作的众多唐卡作品，每一幅唐卡都承载着丰富的历史和文化内涵，展示着共建“一带一路”国家的独特风貌。活动还设立了唐卡绘画互动体验专区。到场观众纷纷参与临摹唐卡，感受这一古老艺术的魅力。

观众在体验唐卡绘画。曼谷中国文化中心供图

观众在体验唐卡绘画。曼谷中国文化中心供图

(责编：刘洁妍、杨牧)

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