人民网伦敦4月27日电 （余颖）深耕英国市场多年的海尔英国26日在伦敦官宣正式启动品牌重塑战略，更名为海尔智慧家庭英国有限公司，并推出了基于hOn操控平台的从屋顶到地毯的新型智慧家居成套解决方案。

海尔智家首席商务官吉姆·麦克尤恩致辞。主办方供图

据了解，海尔英国从2015年开始全面启动了战略转型，开启高端品牌创牌阶段。经过多年的市场布局和深耕，海尔英国已基本构建起品牌渠道和产品方面的行业优势。海尔在英国实施多品牌战略，初步建立起较为完善的中高端品牌体系，其中海尔主打中高端市场，另两个品牌Hoover和Candy聚焦传统英国消费者和年轻消费群体，目前是英国大家电市场份额最高的中国家电品牌。

海尔智家首席商务官吉姆·麦克尤恩在发布会上表示，新名称反映了公司对新兴智能家电领域的持续强关注。他表示：“海尔是全球最大的家用电器制造商，目前已经连续15年排名第一。 我们拥有全球规模，这带来了许多技术进步。通过整合我们的品牌和平台，海尔智家英国正将业务引向新的方向。”

麦克尤恩指出，公司未来的重点将是确立其作为英国家喻户晓的领先家电品牌的地位，进一步提高海尔在英国的品牌影响力和认知度，公司将比以往任何时候都在品牌上投入更多的资金，今夏将在英国多个城市掀起新一轮营销风暴，部分支出将用于英国电视广告以及对法国网球公开赛等主要网球赛事的持续赞助。

现场展示的新型互联智能解决方案。主办方供图

发布会上，海尔智家英国海展示了名为“Smart Cube”的新型互联智能解决方案，覆盖从屋顶利用到地毯清洁的用户全屋智能需求。智能立方体可以安装在用户家中，太阳能的屋顶发电，通过逆变器和电池，将其转换为能量并用于运行联网的家用电器，同时还可以为家庭的电动车进行充电，这一切集成都可以通过海尔智家的hOn应用程序进行控制。

海尔智家英国物联网和生态系统总监利昂介绍，所有这些新产品都是互联的，表现得非常棒，我们可以通过家庭的大脑来管理这一切。“我们对这个新产品的推出感到非常兴奋，它改变了游戏规则，而且是以前从未见过的。”

出席发布会的英国多家渠道商和分销商纷纷表达了对智慧家居解决方案的赞赏和兴趣，Waterline Distribution的首席执行官迈克尔表示，很高兴看到海尔品牌的演变和成长以及规划的新营销策略，期待尽快在展厅展示智能家居解决方案。

(责编：崔越、杨牧)