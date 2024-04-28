人民网斯德哥尔摩4月27日电 （记者殷淼）4月27日，由斯德哥尔摩中国文化中心举办的“国际中文日暨兰亭雅集主题活动”在瑞典首都斯德哥尔摩成功举办。中国驻瑞典大使崔爱民、中国驻瑞典大使馆负责教育事务的参赞黄立琼和负责文化事务的参赞李蕊、瑞典著名翻译家和汉学家伦纳特·伦德伯格博士，以及中文老师、学生和中国文化爱好者等近百人出席。

据介绍，今年“国际中文日”的活动主题为“中文：架起文明互鉴桥梁”。活动邀请中国国家画院的书法家王东声教授、唐朝轶和赵际芳博士举办题为“书写的美感——汉字文化与书法艺术”兰亭雅集书法讲座及工作坊。

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。人民网记者 殷淼摄

中国驻瑞典大使崔爱民在致辞时表示，中文是溯古怀远的载体、清新雅致的艺术，蕴含着“天人合一”的哲理。中文是国际社会了解中国、认识中国的钥匙。随着中瑞双方各领域合作不断深化，两国人民越来越需要学习彼此的语言和文化。

崔爱民说：“希望更多的朋友学习并喜爱中文，深入了解中国的历史文化，深刻感受中国式现代化的发展，成为促进中瑞友好的民间大使。”崔爱民表示，愿与瑞典朋友一起，以文为媒、以文会友，共同推动东西方文明的交流互鉴，不断增进两国人民的相知相亲，进一步凝聚和平、发展和合作的共识与力量。

瑞典汉学家伦德伯格在发言。人民网记者 殷淼摄

瑞典汉学家伦德伯格在发言时说，“文学翻译是一项非常重要的工作，特别是对于中国这样一个完全不同于瑞典，并且与世界关联越来越紧密的国家。”他表示，文学作品是增进不同国家间的人民相互认识、了解和互动的重要工具和桥梁。

国家画院王东声教授介绍中国书法作品。人民网记者 殷淼摄

王东声教授在书法讲座中说：“中国书法艺术是中国传统文化的重要组成部分，具有悠久的历史和深厚的底蕴，被誉为‘东方艺术的瑰宝’，是中国人审美情趣和性情品格的体现。”他表示，认识和了解中国的汉字和书法是增强对中国文化认知的一个最佳门径。

瑞典书法爱好者专心学习书法。人民网记者 殷淼摄

讲座结束后，王东声教授、唐朝轶和赵际芳博士专门举办了书法工作坊，挥墨提笔亲自下场提供示范指导，帮助中国文化及书法爱好者提高书法技艺。

体验三星堆VR文化。中国驻瑞典大使馆供图

此外，斯德哥尔摩中国文化中心还与国承幻象科技有限公司合作举办了三星堆VR文化体验等活动，受到瑞典朋友和中文老师及学生的欢迎。

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