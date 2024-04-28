新华社北京4月27日电 联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克26日公布对19名联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）雇员调查的最新进展，其中一起案件因证据不足结案，4起案件调查暂停，还有部分案件调查仍在继续。

今年1月，以色列指认近东救济工程处12名雇员参与去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）对以色列境内军民目标的大规模袭击。美国、加拿大、英国等十余个国家随后宣布停止向近东救济工程处提供资金，合计大约4.5亿美元，占后者年度预算近一半。

4月21日，在加沙地带南部城市拉法，人们哭泣哀悼死者。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

迪雅里克说，3月至4月，联合国又收到以色列方面对近东救济工程处另外7名雇员的指控。按他的说法，联合国方面就最初遭指控的12名雇员的调查，已有一起案件结案，“以色列没有提供任何证据支持对这名工作人员的指控”。此外，“由于以色列提供的信息不足以让联合国内部监督事务厅展开调查”，另有三起案件被暂停审理。对其余8起案件的调查仍在继续。

据路透社报道，上述12人中，近东救济工程处解雇了10人，其余两人据称已经死亡。目前还不清楚他们的死因。

迪雅里克说，就最新的7起案件，其中一起案件调查暂停，等待收取更多证据，其余6起案件的调查仍在继续。

3月4日，在位于纽约的联合国总部，近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼在联合国大会有关近东救济工程处命运前途问题的非正式会议上发言。新华社发（联合国供图/埃万·施奈德摄）

除对上述19名雇员展开联合国内部调查外，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯2月初还任命法国前外交部长卡特琳·科隆纳牵头成立一个独立调查小组，评估近东救济工程处是否在职权范围内保持中立性。科隆纳的调查结果于本月22日公布，指出与其他类似的联合国机构或援助组织相比，近东救济工程处在保持中立方面有“更成熟的方法”，不过“尽管有这个健全的框架，但与中立性有关的问题仍然存在”。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。去年10月新一轮巴以冲突爆发后，该机构在向加沙地带民众提供人道主义援助方面发挥了关键作用。

1月28日，在加沙地带南部城市拉法，人们领取联合国近东救济工程处提供的救助物资。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

近东救济工程处有约3万名雇员，其中在加沙地带有多达1.3万名雇员。路透社先前报道，加沙地带三分之二人口接受过这一机构帮助。

近东救济工程处上月指责以色列对其雇员“刑讯逼供”，企图搞垮这一在加沙地带从事人道援助的机构。以色列方面则称，400多名近东救济工程处雇员是巴勒斯坦武装组织成员。

近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼23日表示，在以色列对加沙地带的进攻中，近180名近东救济工程处工作人员身亡。近东救济工程处说，10个国家已经恢复为该机构提供资金，但美国、英国、意大利、荷兰、奥地利和立陶宛尚未恢复。

荷兰政府26日表示，如果近东救济工程处执行其加强中立立场的建议，荷兰将考虑恢复向该机构提供资金。（刘曦）

(责编：曹欣悦、徐祥丽)