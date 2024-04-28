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中国驻巴西大使祝青桥应邀在巴西高等防务学院授课

2024年04月28日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴西利亚4月23日电 （记者陈一鸣）当地时间4月23日，中国驻巴西大使祝青桥应邀在巴西高等防务学院作专题讲座，全面介绍中国外交和国防政策、经济形势及中巴关系前景。巴西陆军参谋部文教主管弗朗西斯科·温贝托·蒙特内格罗将军、高等防务学院院长卡拉·利里奥·马丁斯将军及巴国防部、三军高级军官和高等防务学院高级课程学员等100多人参加。

当地时间4月23日，中国驻巴西大使祝青桥应邀在巴西高等防务学院作专题讲座，全面介绍中国外交和国防政策、经济形势及中巴关系前景。 人民网记者 陈一鸣摄

当地时间4月23日，中国驻巴西大使祝青桥应邀在巴西高等防务学院作专题讲座，全面介绍中国外交和国防政策、经济形势及中巴关系前景。 人民网记者 陈一鸣摄

祝青桥表示，放眼当今世界，多重挑战和危机交织叠加。习近平主席站在历史和时代的高度，对建设一个什么样的世界、怎样建设这个世界作出一系列科学论述，其核心理念就是构建人类命运共同体。作为构建人类命运共同体的实践平台，共建“一带一路”既是中国高水平对外开放的重要举措，也是促进经济全球化包容普惠发展的国际合作平台，有力促进了全球发展繁荣。

当地时间4月23日，中国驻巴西大使祝青桥应邀在巴西高等防务学院作专题讲座，巴国防部、三军高级军官和高等防务学院高级课程学员等100多人参加。人民网记者 陈一鸣摄

当地时间4月23日，中国驻巴西大使祝青桥应邀在巴西高等防务学院作专题讲座，巴国防部、三军高级军官和高等防务学院高级课程学员等100多人参加。人民网记者 陈一鸣摄

祝青桥说，中巴建交近50年来，双方的长期友好和紧密合作促进了两国发展繁荣，增进了两国人民福祉，凸显了双方命运与共的特质，成为发展中大国团结合作、携手发展的典范。当前，中国正全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，加快发展新质生产力，推动高质量发展。中方愿同巴西各界共同努力，以两国元首战略擘画为指引，推动提升双边关系定位，加快两国发展战略对接，拓展各领域务实合作，增进双方各界交流互鉴，共建中巴命运共同体。

祝青桥还结合全球安全倡议就中方对解决当前国际地区热点问题的基本主张、中国对外经贸合作理念、人工智能发展及中巴经贸、科创等领域合作回答现场提问。授课后，祝青桥向巴西高等防务学院图书馆捐赠了150本书籍。

授课后，中国驻巴西大使祝青桥向巴西高等防务学院图书馆捐赠了150本书籍。图为祝青桥和巴西高等防务学院院长卡拉·利里奥·马丁斯在图书捐赠仪式上。 人民网记者 陈一鸣摄

授课后，中国驻巴西大使祝青桥向巴西高等防务学院图书馆捐赠了150本书籍。图为祝青桥和巴西高等防务学院院长卡拉·利里奥·马丁斯在图书捐赠仪式上。 人民网记者 陈一鸣摄

卡拉·利里奥·马丁斯在接受人民网记者采访时表示，祝青桥大使的演讲对中国外交和国防政策、经济形势和发展愿景进行了全面介绍，回顾了巴中两国建交近50年来的友好交往历史，展望了两国关系的前景。今年8月，巴中两国将迎来建交50周年的重要时刻，巴西高等防务学院愿借此机会加强与中国军事院校的文化交流和学术合作，并争取产生更多交流合作成果，为进一步促进两国友好关系发展做出贡献。

巴西高等防务学院院长卡拉·利里奥·马丁斯接受了人民网的视频采访。 人民网记者 陈一鸣摄

巴西高等防务学院院长卡拉·利里奥·马丁斯接受了人民网的视频采访。 人民网记者 陈一鸣摄

(责编：刘洁妍、杨牧)

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