人民网墨西哥城4月27日电 （记者谢佳宁）高达两米红色花朵制成的巨大孔雀、45000多鲜花拼接成的金刚鹦鹉、独具阿兹特克文明特色的羽蛇神，还有各色鲜花制成的五彩蜂鸟、蜜蜂、蘑菇、瓢虫、绵羊、企鹅、青蛙，4月25日，墨西哥首都墨西哥城迎来了一年中最丰富多彩、最芬芳的活动之一：2024年波兰科花卉花园节。行走在墨西哥城最时尚的大道马萨里克总统大道上，超过100多家门店，从箱包、服饰、汽车、电子器械、杂货到餐饮行业的店铺前都布满了不同形状、大小和颜色的花卉，引得来往行人不停驻足和拍照。

坎波·马特活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

2024年第五届波兰科花卉花园节的主题是“花园及其神奇生物”，自2017年首次举办以来，已经不仅局限为首都居民欣赏花卉的传统，更是成为国内外景观设计和园艺爱好者设计灵感的源泉。今年，为了丰富居民和游客的赏花活动，展方更是在西半球最大城市公园之一墨城查普尔特佩克边上的坎波·马特政府军事活动场馆，单独开设了一个为期3天的节日会场，4月26日至28日，除了不同的花卉展览外，举办针对公众的花卉植物研讨会、儿童活动、花卉及周边产品售卖等活动。

坎波·马特活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

坎波·马特活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

第五届波兰科花卉花园节工作人员杰西卡·冈萨雷斯向记者介绍道，活动旨在帮助市民认识并了解如何保护身边的植物花卉。活动除展出传统被大家所熟知的鲜花如薰衣草和雏菊等外，还有许多是原产和遍布墨西哥但濒临灭绝的植物花卉，如紫鱼骨令箭和索拖棕榈等。“此外，我们还为公众开设了多个主题研讨会，市民可以在那里学习如何保护和照顾身边的植物，使它们不会灭绝，以此激励人与植物共存。”杰西卡说。

玛丽亚·露西拉·德拉克鲁斯和她的几个兄弟姐妹及侄子一大早便开始在坎波·马特门口排队等待进入参观。“女儿告诉我这个活动后，我基本把全家都带过来了。我认为这个活动办得很好，墨西哥是一个鲜花盛开的国家，我们有太多美丽的自然风光可以欣赏，这个活动给市民周末赏花提供了一个休闲娱乐的好去处。”

朱莉娅和四岁的女儿阿特奈斯今年第一次参加这个活动。“墨西哥城温度适宜，风景优美，我认为这个活动帮助我和女儿重新审视并更加感激生活中有时可能忽略的东西，比如我们的美好环境、一年四季盛开的各种鲜花等，这项活动有助于墨城市民的身心健康，展览真的非常漂亮、丰富多彩。”朱莉娅对记者说。

坎波·马特活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

坎波·马特活动现场。埃内斯托·多明戈斯摄

据杰西卡介绍，今年共有20多家参展商进驻坎波·马特活动现场，除来自首都墨城外，还吸引了来自墨城周边各州，乃至英国的展商，售卖盆栽及植物花卉制成品和周边产品包括精油、洗护用品、背包服饰、饰品等，以及墨西哥特色的美食、饮品。“人们从不同地方来到这个活动以观察植物花卉，这些展览对展商展示他们的产品有很大帮助，很多展品是墨西哥独具的手工艺品，为期三天的展览将有效带动他们的销售。”她表示。

贝雷拉·查韦斯经营着一家名为“一个属于你自己的花园”网络干花饰品店，售卖嵌有五颜六色鲜花的树脂手机壳、包装盒、耳饰项链等，在坎波·马特活动现场参展的第一天，她已经收获了一批粉丝。“我在网上了解到这个活动，这是我们第一次参加，进驻不到半天的时间已经取得了出乎预期的效果。由于我们是网店，这种与客人接触并取得他们关注的机会，对于扩展我们的销售渠道十分难得。明年我们希望可以继续参加这个活动。”贝雷拉说。

贝若尼丝·巴斯克斯是一个来自普埃布拉州的鲜花批发商，这次参展她带来了来自该州多家花卉生产商的盆栽进行售卖。她说，普埃布拉有诸多种植花卉和植物的地区，这些植物与普埃布拉伟大的美食有很大关系，它们特殊的味道和香气为该州的美食增添了与众不同的气味和口感。“在普埃布拉州阿特利斯科市，我们种植着墨西哥的国花大丽花，这次参展我们也带来了大丽花，卖的很好。通过这次参展，我们想向群众重新展示普埃布拉的形象，我们不仅有火山、咖啡、糖果、波布拉诺鼹鼠及墨西哥国菜青辣椒鑲肉末佐核桃醬等美食菜肴，我们更是一个鲜花盛开的地方，欢迎各地游客来旅游。”贝若尼丝说。

杰西卡表示，如今，花卉花园节已不仅仅是一个节日，而是一项将人与自然联系起来并促进生物多样性的运动。展方全年组织各种活动，以欣赏墨西哥的花卉和植物，提高人们对植物世界重要性的认识和促进对墨西哥生物多样性的认识。节日结束后，所使用的花卉将被堆肥以滋养其他绿地，以负责任的方式结束植物的生命周期。

(责编：崔越、杨牧)