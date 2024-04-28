新华社德国汉诺威4月27日电 专访｜“人工智能可以释放人类更多潜力”——访西门子公司数字工业首席执行官奈克

新华社记者杜哲宇 褚怡

2024年德国汉诺威工业博览会于22日至26日在德国汉诺威举行。西门子公司管理委员会成员兼数字工业首席执行官塞德里克·奈克在展会期间接受新华社记者专访时表示，人工智能可以帮助人们从单调工作中解脱出来，专注于更重要的事情，释放人类更多潜力。

2024年4月23日，在德国汉诺威工博会上，参观者与一款智能机器人进行“石头剪子布”游戏。新华社记者任鹏飞摄

“人工智能可以帮助我们更快地发现错误并找到更好的解决方案，”奈克说，“它将彻底改变公司的设计、规划、开发、工程和运营方式，从而提高整个价值链的效率和创新能力。每个人都将参与其中，即使是不懂技术的人也有机会贡献自己的想法。只需点击几下，就能构建更智能的应用程序。”

奈克表示，随着人口结构的变化和老龄化社会的到来，工厂中的工人数量正逐渐减少，人工智能可以帮助人类完成部分工作，同时也在创造新的就业机会。“现在我们招聘网站上有‘人工智能工程师’这样的职位，但在15年前还是空白。”奈克说。

展望未来，奈克说，在工业领域，人工智能可以成为人类最好的朋友。在人机协作时代，人工智能就像你身边的 “副驾驶”。借助人工智能，人们将能够更专注于创意开发，从而改善产品和生产。“这一趋势将在未来几年加速。”

除人工智能外，本届工博会的另一关注焦点是能源转型。奈克表示，向更可持续的发展方式转型与数字化转型息息相关，人工智能等新技术在工业领域的应用在推动能源转型方面充满潜力和广阔前景。他说，要实现能源转型，必须进行深刻变革。这就需要加强创新，以更快、更有效的方式推动转型。

在采访中，奈克还强调了中国市场的重要性，他说：“中国仍然是我们的主要市场，也是我们重要的生产和研究中心。”他提到，成都有西门子在德国以外的首个数字化工厂，西门子将继续扩大在华投资，“这将进一步提升产能，以满足中国对数字化技术日益增长的需求”。

此外，奈克还强调了中国作为西门子创新孵化器的作用。他说：“我们正加大本地研发力度，以迎接中国的数字化和绿色发展（机遇）。随着数字经济推动全球经济增长，中国的地位至关重要。”

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