新华社海口4月27日电 题：驻华使节相约海南自贸港：“这里的开放很有吸引力！”

新华社记者 袁睿、夏天

“我对海南自贸港建设非常感兴趣！”“海南的开放政策很有特色！”“海南在不断发展，中国的开放力度越来越大！”

4月22日至26日，来自马达加斯加、保加利亚、芬兰、德国、印尼、科特迪瓦等15个国家的25名驻华大使、总领事和高级外交官，赴琼参加以“相约海南自贸港 携手世界再启航”为主题的“驻华使节地方行”活动。他们此行的共同感受是：“这里的开放很有吸引力！”

没想到——这里未来竟可以帮助其他国家发射卫星！

“太壮观了！”“火箭如何运到发射架？”“可以帮我拍照留念吗？”

23日下午，使节团走进了正在建设中的海南国际商业航天发射中心现场，站在已经竣工的一号发射工位旁，使节们纷纷掏出手机，从不同角度拍摄高耸入云的发射塔架。不等工作人员讲解，不少使节围上前问出心中的好奇。

“了解到这里未来可以帮助其他国家提供卫星发射服务，我对此非常感兴趣。”马达加斯加驻华大使让·路易·罗班松说，“马达加斯加也在研究建设自贸区，海南自贸港建设给了我们很大启示。”

依托温度、深度、纬度优势，海南着力打造种业、深海、航天“陆海空”三大未来产业。使节们走进商业航天、深海探索等领域重点企业，沉浸式体验自贸港建设“加速度”，共同解锁海南的“发展密码”。

图为驻华使节在海南国际商业航天发射中心听讲解。新华社记者 袁睿 摄

“在这里你可以看到最高的天，也可以看到最深的海。”印度尼西亚驻华公使裴连杰感慨。

一个月前，“探索一号”科考船搭载“奋斗者”号全海深载人潜水器返回海南三亚，历时50天科考顺利完成了中国-印度尼西亚爪哇海沟联合深潜任务。

“我看到了海南的潜力，这里一直在推进种业、深海以及航天产业的发展，我很希望能看到我们在水稻种业方面的进一步合作。”裴连杰说。

很便利——59国免签政策吸引力强！

使节团到琼前几天，第四届中国国际消费品博览会刚刚结束。本届消博会共有来自71个国家和地区的超过4000个品牌参展。与往年不同的是，不少展商来琼不再需要办理签证手续。这得益于不久前实施的扩大59国人员免签入境海南事由政策，事由从旅游扩展至商贸、医疗、会展、体育竞技等。

“海南59国免签政策吸引了不少国际游客。当他们看到这里的教育、医疗、贸易等各行业的开放和发展潜力时，随之而来的是更深入的合作。”裴连杰说。

随着海南自贸港建设的不断推进，旅游业、高新技术产业、现代服务业、热带特色高效农业等主导产业在海南迎来了更大的发展机遇。在产业对接交流会上，使节们详细了解了四大主导产业的发展情况和合作前景。

图为驻华使节在中国科学院深海科学与工程研究所参观。新华社记者 袁睿 摄

其中海南自贸港的特殊税收政策引起科特迪瓦驻华商务参赞高曼·库亚·贝尔丁的关注。讲解员介绍，科特迪瓦的腰果和可可原料进入海南可以充分地享受加工增值免关税政策，更好地进入中国市场。

高曼说：“我对海南自贸港政策非常感兴趣，希望通过海南自贸港建设加深两国合作。之前主要对中国出口腰果，希望将来有更多的产品进入中国市场。”

“海南自贸港连接着中国和世界市场，包括柬埔寨等东盟国家。我们希望借助自贸港建设的机遇加强各领域的合作，特别是在人文和旅游方面。”柬埔寨驻海口总领事冲帮丹说。

活力强——这里一直在发展！

“目前海口高新区主要发展哪些产业？”“博鳌乐城进口特许药械政策是什么？”“中国和境外高校如何在陵水联合办学？”……

在参访海口国家高新技术产业开发区、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区、陵水黎安国际教育创新试验区等海南自贸港建设重点园区时，使节们详细记录，并紧跟讲解员步伐、不停提问。

芬兰驻华大使孟蓝说：“2020年12月，我们组织了一个由46家医疗科技公司组成的商务代表团访问海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区。这次来也是为了更好地了解当前的政策，寻找新的合作机会。”

“海南以美丽的自然风光而闻名，但现在越来越有吸引力的原因是当地营造的蓬勃发展的商业环境。”孟蓝说。

和海南气候一样“火热”的，正是海南自贸港建设中释放出的持续扩大高水平对外开放的活力。

图为驻华使节在博鳌乐城国际医疗旅游先行区里的一家医院内考察。新华社记者 袁睿 摄

今年是海南自贸港封关运作攻坚之年。过去六年来，海南自贸港建设不断发展，内生动力更加强劲，高水平对外开放步伐逐步加快。

中国境内第一个国外高校独立办学机构——海南比勒费尔德应用科学大学已于去年开始正式招生。德国驻广州总领事鲁彦向学校工作人员询问了学校的课程以及学生的学习状况等。

海南在医疗和教育领域的开放计划令鲁彦印象深刻，他说：“这不是我第一次来海南，也不会是最后一次。我目睹了海南近年来取得的显著进展，期待在未来探索更多的合作。”

白俄罗斯驻广州总领事安德烈·波波夫第一次到海南是在2020年，那时海南自贸港建设总体方案刚发布不久。

“这里一直在发展！”安德烈·波波夫说，“我看到了自贸港建设带来的经济成效，更感受到中国向世界展现出的真正的开放和团结精神。”

(责编：曹欣悦、徐祥丽)