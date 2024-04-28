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“阿中树立了南南合作的典范”——访约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾

2024年04月28日08:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜4月27日电（记者管克江）今年是中阿合作论坛成立20周年。约旦侯赛因·本·塔拉勒大学教授哈桑·达贾近日接受人民网记者采访时表示，中阿合作论坛成立20年来，双方各领域合作深入发展，为阿中人民带来巨大福祉。中阿战略伙伴关系不断提升，将为双方创造更大互利共赢，为地区乃至世界的和平繁荣、稳定发展作出贡献。

哈桑·达贾表示，20年来，国际形势发生巨大变化。中国经济持续快速增长，在国际舞台上发挥日益重要作用。阿拉伯国家也通过自身发展，成为重要的投资和贸易中心。阿中政治互信不断增强，经贸合作持续深化，文化交流日趋广泛，“阿中树立了南南合作的典范”。

图为哈桑·达贾在参加一次研讨会时发言。受访者供图

资料图：哈桑·达贾。受访者供图

目前，所有阿拉伯国家都已同中国签署了共建“一带一路”合作文件。哈桑·达贾表示：“共建‘一带一路’成为阿中互利共赢、共同发展的重要平台，为双方深化务实合作指明路径。”他呼吁阿中进一步加强文化教育交流合作。他表示，中国和阿拉伯两大文明跨越千年，相互欣赏。阿中应进一步加强文明互鉴与交流，通过开展丰富多彩的文化活动，增进彼此民众间的相互理解，为双方深化经贸等各领域的务实合作打牢民意基础，推动共建中阿命运共同体。

哈桑·达贾表示，当前，世界进入新的动荡变革期，中东地区正在发生新的深刻变化。阿中应进一步携手合作，共同应对气候变化、非传统安全等挑战，共同推进可持续发展。“首届阿中峰会擘画了阿中关系未来发展蓝图。只要我们传承阿中友好精神，加强团结合作，就能构建更加紧密的阿中命运共同体，更好造福双方人民，促进人类进步事业”。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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