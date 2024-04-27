参考消息网4月27日报道世界报业辛迪加网站4月24日刊登题为《西方正在加速衰落》的文章，作者是印度政策研究中心战略研究荣誉教授布拉马·切拉尼。文章摘编如下：

自两年多前俄乌冲突爆发以来，西方想尽一切办法惩罚俄罗斯，但又不希望在这一过程中令自己的利益受损。这种努力基本上失败了。

到目前为止，史无前例的制裁并没有让俄罗斯经济脱轨，更不用说迫使克里姆林宫改弦更张了。俄罗斯反而转向了战时经济：它现在生产的弹药是北约的近三倍，生产的导弹数量比战争开始前还要多。

相比之下，大多数西方国家正面临经济停滞，这其中一个重要原因是，它们无法从俄罗斯获得廉价能源，只能从其他地方寻找价格更高的能源。英国正式陷入衰退。2022年第三季度，天然气价格飙升导致欧洲央行开始加息，以遏制失控的通胀，从那时开始，欧元区经济没有任何增长。燃料价格上涨让德国成为表现最差的发达经济体。

欧洲经济并非西方对俄制裁的唯一牺牲品。在俄乌冲突前已经面临“隐形侵蚀”的美元，看起来失去了一些全球影响力，甚至在石油市场上也是如此，因为一些国家在西方决定使用金融武器之后，开始寻找美元之外的替代品。

欧盟委员会挪用被冻结的俄罗斯央行资产收益的决定，将强化这些趋势。鉴于各国央行在全球金融体系中的中心地位，它们的资产历来被认为是神圣不可侵犯的。但俄罗斯的资产却在没有国际法院或联合国安理会授权的情况下，被西方政府单方面冻结。

现在，由于“乌克兰疲劳”削弱了西方继续提供军事和金融援助的信心，欧盟委员会打起了被冻结资产每年32.5亿欧元利息的主意。根据目前的提议，大部分资金将通过欧洲和平融资机制输送，该机制为欧盟国家援助乌克兰武器提供资金。其余部分将进入欧盟预算，用于加强乌克兰的武器制造能力。

但这样的举动不太可能扭转乌克兰冲突局势。乌克兰真正需要的不光是武器和资金，更重要的是为疲惫不堪的军队补充新鲜力量。在这方面，它的选择有限：严格的征兵也无法满足不断扩大的兵员缺口。

没收俄罗斯的资产收益，在国际法上开创了一个危险的先例，并伤害了欧洲的信誉；欧盟委员会建议的走“法律途径”，其实是在用法律恐吓对手。这还将向其他国家表明，它们的资金在西方并不安全，从而进一步增强它们寻求替代西方制度和货币的动机。如果这种趋势持续下去，西方的金融制裁武器将会被大大削弱。

西方国家动辄使用制裁工具的行为，已经让制裁的影响力越来越小。西方制裁越来越无法改变被制裁政府的行为——无论是俄罗斯、伊朗、缅甸，还是叙利亚。（编译/王栋栋）

来源：参考消息网

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