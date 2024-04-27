新华社北京4月27日电 4月27日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅说，中法都坚持独立自主，坚持合作共赢；都反对世界分裂，反对阵营对抗；都践行多边主义，维护联合国宪章和国际法。当前国际形势复杂动荡，挑战层出不穷，热点此起彼伏，国际社会期待中法两国就事关世界和平稳定、人类前途命运的重大问题形成一致立场，发出共同声音。中方愿同法方加强高层交往，发挥元首外交引领作用，为中法全面战略伙伴关系注入新内涵，推动两国各领域合作迈上新台阶，为应对全球性挑战发挥中法两个大国的重要作用。希望法方推动欧盟继续奉行积极务实的对华政策。

博纳表示，法方愿同中方以两国建交60周年为契机，密切两国高层交往，深化彼此互信、加强务实合作、争取互利共赢。双方要携手促进热点问题降温，应对气候变化等全球性挑战，为缩小南北差距、避免阵营对抗作出积极贡献，推动法中、欧中关系进一步发展。

双方同意就人工智能的发展开展合作，继续就应对气候变化加强协调，进一步打造“从法国农场到中国餐桌”这张亮丽名片，为双方企业到对方国家投资兴业提供良好环境。

双方还就乌克兰、巴以冲突等共同关心的国际和地区问题进行了协调。

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