日前，中共中央政治局委员、外交部长王毅接受卡塔尔半岛新闻网书面采访，采访全文如下：

一、王毅外长，您在最近举行的全国人大记者会上着重谈到加沙冲突。中方将可能采取什么措施推动加沙立即停火？

答：加沙冲突的延宕形成不应发生的人道灾难，已超出了现代文明的底线。在过去近半年时间里，冲突造成超过十万人伤亡，上百万民众流离失所，国际社会必须紧急行动起来。

当务之急，必须尽快推动实现停火止战，这是压倒一切的首要任务。战火多持续一天，人类的良知就多受一分挑战，正义的基石就多遭一分侵蚀。在各方共同努力下，不久前联合国安理会通过了加沙冲突爆发以来的首份停火决议，这份决议具有约束力，应当得到有效执行，立即实现无条件和持久的停火。

其次，必须始终确保人道救援畅通无阻，这是刻不容缓的道义责任。从冲突伊始，中方就坚决反对强制迁移巴勒斯坦平民和针对加沙民众的集体惩罚，积极支持尽快建立人道救援机制，并持续向加沙地带提供人道主义援助。下一步，中方将继续同国际社会一道努力，将所有努力汇聚到落实停火决议、保护平民上来，确保人道救援物资快速、安全、无障碍、可持续地送抵加沙民众手中。

第三，必须防止冲突负面影响持续外溢，这是避免地区局势失控的现实需要。近期伊朗同以色列矛盾升级是加沙冲突外溢的最新表现。中方呼吁有关方面保持冷静克制，避免紧张局势进一步升级。中方将继续从事情本身的是非曲直出发，积极致力于促进中东地区和平稳定，为局势降温贡献力量。

第四，必须及时纠正巴勒斯坦人民遭受的历史不公，这是解决加沙冲突的治本之策。加沙这场浩劫再次证明，巴勒斯坦人民一直未能实现民族合法权利是巴以问题的根源，也是中东问题的核心。只有真正还巴勒斯坦人民以公道，真正落实“两国方案”、政治解决各方合理安全关切，才能彻底走出巴以冲突的恶性循环，从根子上消除滋生极端思潮和仇恨心理的土壤，实现地区持久和平。

中国愿继续同包括中东各国在内的国际社会一道，加强团结合作，坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业；坚定支持推动巴勒斯坦各派别通过对话实现内部和解；坚定支持巴勒斯坦尽快成为联合国正式成员国；坚定支持巴勒斯坦人民实现独立建国和“巴人治巴”。我们倡议尽快召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和平会议，制定落实“两国方案”的具体时间表和路线图，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，最终实现巴以两国和平共处、阿拉伯和犹太两个民族和谐共存。

二、中国国防部已宣布派遣由数百名官兵组成的舰队为货轮护航。在此背景下，您如何看待红海局势升级？

答：红海水域是重要的国际货物和能源运输通道，维护红海和平安宁有利于维护全球产供链畅通和国际贸易秩序，符合地区国家和国际社会共同利益。一段时间以来，红海紧张局势持续升级，对地区国家特别是红海沿岸国家切身利益造成消极影响，推高地区整体安全风险，也拖累了世界经济复苏，中方对此深表关切。

中方对红海局势的立场十分明确，概括起来有四点：

一是袭扰过航红海民船的行动应当停止，任何理由都不应成为攻击平民的借口；

二是国际社会应当依法共同维护红海水域航行安全，各方都应为缓和红海紧张局势发挥建设性作用；

三是红海局势升温的根源是加沙冲突，应尽快在加沙实现停火止战，从源头遏止冲突的外溢扩大；

四是包括也门在内的红海沿岸国家主权和领土完整应当得到切实维护。

红海局势升温以来，中方同各方保持沟通，为缓和红海紧张局势作出积极努力。中方重视地区国家特别是红海沿岸国家的正当诉求，愿同地区国家加强协调，并同国际社会一道努力，为早日恢复红海和平安宁继续发挥建设性作用。

必须说明的是，关于中国海军舰艇编队正在实施的护航行动，与当前红海局势无关。这是经联合国安理会授权，在亚丁湾、索马里海域开展的护航任务。自2008年以来，中国海军先后派出45批护航编队，共计150余艘次舰艇，出色完成了驱离海盗、人道主义救援等任务，为维护有关海域航行安全作出了积极贡献。中方将继续践行全球安全倡议，维护国际海上通道安全，用实际行动为推动构建人类命运共同体作出不懈努力。

三、中方多次呼吁召开国际和会，通过谈判解决乌克兰危机。作为俄罗斯首要战略伙伴，中方将在谈判中发挥什么样的斡旋作用？中方是否会向俄方施加压力以结束战争？

答：在乌克兰危机上，中方的立场是一贯的、明确的、透明的。中国不是冲突的当事方，也不是危机的制造者，但从未袖手旁观。危机全面升级两年多来，中方始终为停火而奔走，为止战而努力。习近平主席亲自同包括俄、乌在内各国领导人深入沟通，强调和谈是唯一可行出路，希望各方通过对话共同为危机的政治解决积累条件。中方还专门发布立场文件，多次派出特使赴有关国家穿梭斡旋，传递信息、澄清立场，推动各方求同存异、凝聚共识。

当前，这场危机依然存在进一步恶化升级的危险，国际社会应加强团结，为实现和平汇聚合力，以实际行动为冲突降温。

我们要始终坚持政治解决。任何冲突和战争都不是在战场上结束的，而是终结在谈判桌上。中方支持适时召开俄乌双方认可、各方平等参与、公平讨论所有和平方案的国际会议，尽早实现停火止战。

我们要始终坚持客观公正。化解危机没有灵丹妙药，需要各方从自身做起，通过积累互信创造止战和谈条件。要坚决反对趁乱渔利、火上浇油，更不能打一派拉一派，搞阵营对抗。

我们要始终坚持标本兼治。要从根子上解决，需要对安全问题进行更深入思考。一味追求独享安全、绝对安全，肆意挤压别国安全空间，必然导致地区失衡、引发冲突。

中方愿同国际社会一道，秉持各国安全不可分割理念，倡导共同、综合、合作、可持续的安全观，照顾各方合理安全关切，支持构建均衡、有效、可持续的地区安全架构，共同为推动危机政治解决发挥建设性作用，为维护地区长治久安、实现世界持久和平做出更多贡献。

四、关于台湾问题。我们注意到外界关注中国政府是否会对中国台湾地区采取军事行动。在当前中国台湾地区和美国关系密切、美国不断向中国台湾地区售武的背景下，您如何评估台海局势？

答：台湾自古是中国不可分割的一部分。1943年中美英三国政府联合发表的《开罗宣言》，明确规定将日本窃取的台湾归还中国。1945年旨在结束二战的《波茨坦公告》第八条规定，“《开罗宣言》条款必将实施”。联合国第2758号决议也再次明确一个中国原则。这一系列具有国际法律效力的文件构成了战后国际秩序的组成部分，巩固了台湾是中国不可分割领土的历史与法理根基。因此，台湾问题完全是中国内政，以何种方式实现祖国统一是两岸中国人自己的事。我们将尽最大努力、以最大诚意争取和平统一。同时，我们的底线也是清楚的，就是绝不允许任何人以任何方式把台湾从中国分裂出去。

当前，台海局势总体平稳，但也面临严峻挑战。其中，最大的挑战来自“台独”势力分裂活动和外部势力干扰破坏。“台独”势力是台海稳定的麻烦制造者、最大破坏者。要想维护台海和平，就必须坚决反对“台独”。一些国家口口声声呼吁维护台海和平稳定，私底下却加紧给“台独”分裂分子运送武器装备，这种行径只会推高冲突对抗风险，严重威胁台海以及地区和平稳定。对于外部势力干扰破坏，中国不会听之任之。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

习近平主席强调，实现祖国完全统一是民心所向、时代潮流、历史必然，是任何势力都阻挡不了的。中国终将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱。我们也坚信，包括中东国家在内的国际社会将继续坚持一个中国原则，支持中国人民反对“台独”分裂活动、争取国家统一的正义事业。

五、关于美国大选及中美关系，请问中国如何看待美国大选，如何展望中美关系前景？

答：中美关系关乎两国人民福祉，关乎人类和世界前途。去年11月，习近平主席应邀同拜登总统在旧金山成功会晤，达成面向未来的“旧金山愿景”。中方改善中美关系的态度是真诚的，一个可预期、可持续、健康稳定的中美关系是两国人民之福，是世界人民之幸。

同时，我们看到，美方的对华错误认知仍在延续，遏华错误政策仍在推进。近来，美方继续拉拢所谓盟友，不断挑唆煽动地区海上局势，加速编织对华遏制体系，持续升级单边制裁，大搞对华科技封锁。美方不能总是用冷战视角、零和思维看待这个世界，不能总是说一套、做一套。各国人民的眼睛是雪亮的，中东人民更加清楚，谁站在历史和道义的正确一边一目了然。中国带给这个世界的是合作、是发展、是稳定、是共赢。中国的发展振兴有着巨大内生动力和必然历史逻辑，任何势力都无法阻挡。

美国大选是美国内政，中方从来没有也不会干涉别国内政，这不是中方的行为方式。不管谁当选下一届美国总统，中美两国人民还是要交流合作，中美两个大国必须找到正确的相处之道。习近平主席提出相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，这是我们看待和处理中美关系的基本遵循和努力方向。前不久，习近平主席应约同拜登总统通电话，再次指出中美这样两个大国，不能不来往、不打交道，更不能冲突对抗，应该坚持以和为贵、以稳为重、以信为本。

中美关系回不到过去，但应该也完全能够有一个好的未来。中方愿与美方一道，多做合作共赢的好事，多办惠及世界的大事，切实承担各自应尽的国际责任。

(责编：刘洁妍、崔越)