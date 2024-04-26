人民网北京4月26日电 （记者周雨）“与中国结缘：智利画家何塞·万徒勒里诞辰100周年”纪念活动26日在京举行。

“与中国结缘：智利画家何塞·万徒勒里诞辰100周年”纪念活动在京举行。人民网记者 周雨摄

何塞·万徒勒里是拉美著名艺术家和友华人士，1952年受邀首次访华。同年，他与诺贝尔文学奖得主、智利诗人巴勃罗·聂鲁达和智利前总统萨尔瓦多·阿连德等政治文化界人士共同创立了拉美地区首个民间对华友好组织智利-中国文化协会（智中文协）。次年，他作为亚洲及太平洋区域和平联络委员会副秘书长常驻北京，为两国在1970年建交发挥了积极作用。

智利驻华使馆公使衔参赞万岚苏在致辞时表示，智利与中国建立了密切的友谊，在经济、政治、学术、文化领域取得了合作成果。文化是外交、经济和科学交流的动力，促进各国人民之间的对话和深入理解，使人们建立富有成效和持久的联系。

在中国期间，万徒勒里不仅在中央美术学院当老师，还介绍了妻子黛利娅到当时新设立的北京外国语学院（现北京外国语大学）任教，为中国培养首批西班牙语工作者作出了贡献。他们的女儿和平自幼生活在中国。2018年，和平在智利家中接受采访时提到：“父亲去了以后就爱上了中国。从待三周到三个月，再到三年。因为那时，中华人民共和国的成立，对世界来说是一件非常非常重要的事。”

万岚苏在接受人民网记者采访时说：“万图勒里等人为20世纪50年代拉丁美洲认识、了解中国奠定了基础，也为此后的文化交流开辟了道路。我们称他们是发展文化和外交关系的先驱。今后我们会继续探索两国作家与艺术家的故事，寻找更多文化交流合作的机会。”

万徒勒里（左一）与艾青、萧三、齐白石的老照片。人民网记者 周雨摄

智利驻华使馆文化参赞法比安·托特表示，因万图勒里等人的努力，1970年阿连德当选智利总统后，智利成为第一个同新中国建交的南美洲国家。“去年10月，智利总统加夫列尔·博里奇访华期间，我们也在中国美术馆举办了关于万图勒里的摄影及速写展。中国也有一大批优秀的艺术家，需要让世界另一端的人们看到。这也是我们举办文化交流活动的重要目的，让两国的艺术家都能‘走出去’。”

万图勒里在中国的独特经历也为他的作品注入了中国传统艺术风格。本次展出的系列绘画展现了和平、发展、友谊等主题。展览于2024年4月26日在北京赛特购物中心开幕，展览时间至5月13日。

“与中国结缘：智利画家何塞·万徒勒里诞辰100周年”展览在京举行。人民网记者 周雨摄

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