人民网伊斯兰堡4月26日电 （记者程是颉）24日，中巴经济走廊卡洛特水电站运营团队组织公益志愿者，前往两所当地的共建学校，与同学们共同开展图书阅读、看图讲故事活动，并向同学们赠送书籍、文具等。

“世界读书日”活动现场，共建学校同学根据绘本内容讲述自己创作的故事。中巴经济走廊卡洛特水电站供图

本次开展活动的学校由卡洛特水电站根据社区投资计划，在当地建设并提供运营资金。学校为当地儿童提供了高质量基础教育资源，还举办多样的社区活动，卡洛特水电站运营团队定期组织公益志愿者赴学校与同学们交流陪伴，得到当地社区民众好评。

“世界读书日”活动现场，志愿者们给孩子们讲述自己创作的故事，通过这些故事向孩子们介绍水力清洁能源技术为当地带来的改变，同时也鼓励孩子们走出山区，了解更广阔的世界。孩子们也以绘本图画为灵感，相互分享他们自己创作的故事，其它同学则用画笔把想象中的故事描绘出来。

卡洛特水电站运营近两年，首年累计发电36.4亿千瓦时，相当于节约标准煤约159万吨，减排二氧化碳约398万吨。电站持续安全平稳运行，实现安全生产、电力生产零事故、零损失等目标。项目积极履行社会责任，兴建医院、学校等民生设施，造福当地民众。

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