人民网伊斯兰堡4月26日电 （记者程是颉）近日，中巴经济走廊萨希瓦尔电站新一期职业技校顺利结业，为巴基斯坦本地青年提供了中文、焊工、电工和火电仿真机等多项实用就业技能培训。

职业技校焊工实操课程现场，巴方学员正在操作教具。中国华能萨希瓦尔电站供图

2017年，为协助巴方解决技术人才短缺问题，促进当地民众就业，负责运营萨希瓦尔电站的中国华能与旁遮普省政府签订了《技能培训协议》，在当地建设了一所以电力专业为主、其他相关技能专业为辅的职业技术培训学校，无偿为当地社会提供专业技术培训。

学院占地面积超过3000平方米，拥有14间教室、15间操作教室，并配有食堂、宿舍、图书馆、计算机实验室等设施。自2019年开班以来，学校已培训当地青年5000余人次，包括来自旁遮普大学和拉合尔工程技术大学两所当地知名高校的学生，以及当地的低收入家庭的年轻人。为了切实解决学员经济困难，学校特别为学员提供在校期间免费食宿。

职业技校学员参观中巴经济走廊萨希瓦尔电站。中国华能萨希瓦尔电站供图

“很高兴有机会参加萨希瓦尔电站的培训班，不仅学到了技能，还结交了志同道合的朋友，开阔了视野。”经过考试后顺利结业的本期学员阿奇尔说，同学们十分珍惜这次难得的学习机会，努力学习、积极进取。他们将带着这些知识和经验，为巴基斯坦的发展注入新的活力，为中巴友谊添砖加瓦。

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