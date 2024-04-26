人民网里约热内卢4月24日电 （记者陈海琪）当地时间4月24日，由河南省教育厅副厅长董学胜率领的河南省教育代表团到访里约热内卢巴西华人文化交流协会（以下简称“文协”）会馆，并举行座谈会。中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育、巴西文协主席上官建峰出席座谈会并致辞。

董学胜介绍了河南省的基本情况，并欢迎巴西侨胞到河南感受历史悠久的文化。他表示，教育是推动文明交流互鉴的桥梁，也是促进国际友好合作的纽带。河南省与巴西在教育领域有着广阔的合作空间。希望与巴西教育部门携手合作，开展形式多样、内容丰富的教育交流与合作项目，促进两国教育事业共同发展。

河南省教育厅副厅长董学胜在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

王尉育对里约侨胞为促进中巴友好交流所做的贡献给予肯定，并表示，总领馆将一如既往地支持和关心侨团的工作，为解决侨界面临的困难和问题提供力所能及的帮助。王尉育指出，希望此次代表团的访问，能够进一步加深河南省与巴西在教育领域的务实合作，推动中巴两国教育事业的发展，促进两国人民的相互了解和友谊。

中国驻里约热内卢总领馆副总领事王尉育在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

上官建峰介绍，文协自成立以来，致力于传承中华优秀传统文化，推动侨胞融入当地社会，深化中巴人民友谊，维护祖国统一。希望借此次代表团来访的契机，与河南省教育部门建立更紧密的交流合作渠道，让更多的巴西人民了解河南，了解中国，为深化中巴两国友好关系添砖加瓦。

巴西文协主席上官建峰在座谈会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

留学生代表、里约天主教大学博士后张帅向代表团介绍了中国留学生在里约各大高校和研究所学习、工作和生活情况，并向驻里约总领馆和里约侨团对中国留学生群体的关心表示感谢。

中国驻里约热内卢总领馆领事曾粲、文协常务副主席黄艳娟出席座谈会。本次座谈会由文协秘书长伍小曼主持。

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