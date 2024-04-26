新华社东京4月26日电 日本一项抽样调查显示，该国健康食品广告中有超过70%存在对相关临床试验结果解释和引用不规范、容易误导消费者的问题，包括只强调对生产商有利的试验结果，对矛盾的数据视而不见等。

共同社25日报道，位于千叶县旭市的旭中央医院和京都大学等机构人员组成的小组实施了这项调查。他们调查了日本国内5家大型医药研发合同外包服务机构受企业委托进行的临床试验，从公共数据库中登记的这5家机构实施的726个临床试验中随机选取了100个，并对其中和食品有关的76个试验进行调查。这些试验中不含小林制药公司召回的三款红曲保健品的相关试验。

这76个试验中有32个发表了论文。调查显示，其中26个试验的论文摘要部分和试验结果不一致。这32个试验的论文中有11个的结果被用于食品广告和新闻公报，其中8个试验结果的解释不规范，表述容易给消费者带来误解，不规范的比例约73%。

研究人员举例说，有宣称能维持认知能力的补充剂，多个试验项目都未能确认其效果，论文选用了部分结果便称“提示认知能力改善”，广告就说有“维持认知能力”的功效。

本项调查结果已发表于国际学术期刊《临床流行病学杂志》上。

日本健康食品中的功能性标示食品只需提交与其声称功能相符的科学依据进行备案，无需政府部门审批许可。消费者服用后出现健康受损的小林制药红曲保健品就属于功能性标示食品。

研究人员表示，七成这个比例令人震惊，必须要有严格的管理。

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