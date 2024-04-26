新华社伊斯兰堡4月26日电（记者蒋超）巴基斯坦外交部25日发表声明说，美国国务院日前发布的2023年“国别人权报告”的内容“不公平且基于不准确的信息”，完全脱离实际，巴方对此断然拒绝。

声明说，美国国务院每年编制所谓的“国别人权报告”是以本国视角和政治动机来评判他国人权状况，这一做法缺乏客观性并存在固有缺陷。今年的报告再次因其缺乏客观性和将国际人权议程政治化而引人注目，且报告凸显了双重标准，破坏了国际人权话语体系。

声明指出，美方报告声称旨在强调世界各地人权状况，但却忽视淡化了加沙地带等地区发生的严重侵犯人权行为，而只有出于政治动机的报告才会忽视加沙令人不安的局势，才会忽视人道主义援助武器化，才会忽视超过3.3万名平民遭杀害。巴方希望美方在评估复杂问题时表现出客观、公正、负责任的态度以及必要的道德勇气，并在支持国际社会努力结束人权侵犯最严重地区所面临的暴行方面发挥建设性作用。

声明表示，巴基斯坦将继续坚定致力于加强自身人权框架，建设性参与推动国际人权议程，维护国际人权话语体系的公平性和客观性。

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