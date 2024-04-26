新华社法兰克福4月25日电（记者刘向 黄燕）德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼日前表示，当今世界的复杂性和地缘政治紧张局势日益加剧，国家之间牢固的双边关系非常重要，在这些重要的伙伴关系中，德中关系在合作、韧性和共同创造繁荣等方面亮点突出。

舒曼24日晚在德国法兰克福举行的中国沧州-德国经贸合作洽谈会上致辞说，德国总理朔尔茨刚刚结束对中国的正式访问，德国巴伐利亚州州长索德尔3月底访问中国，众多德国企业代表不久前出席了中国发展高层论坛，这些都凸显德中关系在快速变化的全球环境中的持续重要性，德方致力于深化两国关系。

德国经济研究所报告显示，2023年德国对华直接投资总额达创纪录的119亿欧元。2023年德国对华投资占德国海外投资总额的比重达到10.3%，为2014年以来最高水平。德国联邦统计局数据显示，2023年德中双边贸易额达2531亿欧元，中国连续八年成为德国第一大贸易伙伴。

舒曼去年夏天访问中国几周，考察了许多在中国的协会会员公司，获得了第一手资料。他介绍，联邦经济发展和对外贸易协会与中国许多城市成功地开展了项目合作。

德国企业仍将中国视为正在增长的庞大市场，并计划将更多业务放在中国。超过5000家德国企业在中国发展，2000多家中国企业在德国深耕。舒曼表示，德中关系的基础牢固并将保持可持续性发展。

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