新华网东京4月26日电（记者 沈红辉）战乐响起，荒牧庆彦饰演的周瑜挥舞手中利剑，击倒一个又一个敌方士兵。精彩的打斗，引得台下掌声不断。

荒牧庆彦是日本知名舞台剧演员。他参演的剧目叫《三国演义之孙吴篇》，4月5日至16日在东京明治座剧场公演。“我自幼喜欢三国故事，周瑜是我非常喜欢的人物，很高兴能饰演他。”荒牧近日在接受记者采访时说。

中国和日本一衣带水，文化交流密切，《三国演义》很早就传入日本。如今，从三国取材改编的漫画、电影和游戏等文娱产品在日本层出不穷，曹操和诸葛亮等三国人物备受日本民众喜爱。

荒牧是此次以三国为主题的舞台剧策划人。作为舞台剧演员，荒牧希望能出演三国题材剧，但一直没获得机会。“于是，我就索性自己创作了一个。”他在谈及创作动机时说。

舞台剧《三国演义之孙吴篇》4月5日至16日在东京明治座剧场公演，荒牧庆彦饰演的周瑜在台上进行表演。（图片由荒牧庆彦提供）

“诸葛亮继承刘备遗志，全力复兴蜀汉。这种忠义精神深深吸引了我，也是我最喜欢三国的地方。”荒牧说。

荒牧说，希望今后创作更多三国题材作品，并有机会赴中国演出。

(责编：刘洁妍、崔越)