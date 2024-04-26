新华社洛美4月25日电（记者孙毅）科托努消息：第二届中贝投资论坛暨第七届中国国际进口博览会（进博会）推介会25日在贝宁科托努举办，来自中贝两国的政府官员、企业及商会代表等300余人参加。

贝宁工业与贸易部长莎迪娅·阿利玛图·阿苏曼在致辞时说，贝中友谊源远流长。去年贝宁“甜面包”菠萝亮相进博会，成为明星产品。贝宁将继续优化生产要素，建立免税区和经济特区，出台优惠政策，形成有竞争力的投资环境。欢迎中国企业继续到贝宁投资，推动两国经贸合作不断走深走实。

中国驻贝宁大使彭惊涛表示，中国国际进口博览局派团专程到贝宁宣介第七届进博会，邀请贝宁朋友更加广泛地参展，充分表明中方对与贝宁合作的重视。中贝合作的成果得益于几代人辛勤努力，未来充满希望。

推介会上，中国国际进口博览局代表向与会嘉宾详细介绍进博会，商讨加强合作，并与贝宁工商会签署合作备忘录。贝方企业代表积极提问，表达了对参加第七届进博会的浓厚兴趣。

本次活动由中国驻贝宁大使馆、中国国际进口博览局、国家会展中心（上海）、贝宁外交部、贝宁工业与贸易部等联合主办。

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