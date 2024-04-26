新华社德国汉诺威4月25日电 专访｜“中国企业越来越有创新力”——访德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒

新华社记者车云龙 杜哲宇

2024年德国汉诺威工业博览会4月22日至26日开展。展会主办方德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒在接受新华社记者专访时说，汉诺威工博会是展示创新的平台，“我们很高兴有很多来自中国的企业参展，他们越来越有创新力”。

创立于1947年的汉诺威工博会被誉为全球工业技术发展“风向标”，是全球最具影响力的工业展会之一。本届汉诺威工博会吸引了来自约60个国家和地区的近4000家参展商，其中中国展商数量占三成，仅次于东道主德国。

科克勒表示，在本届展会上，越来越多中国参展商用自动化为客户提供解决方案，这非常契合本届展会的主题“为工业可持续发展注入活力”。他说，在全球创新市场参与竞争的中国企业正在稳步实现“为工业可持续发展注入活力”这一目标。

科克勒说，中国是一个巨大的市场，包括德国企业在内的许多欧洲公司向中国出口产品，汉诺威工博会为中国参展商提供寻找合作伙伴并出口到世界的平台。“我们很乐意看到中国展商扩大规模，这样我们可以更好地参与这个全球重要供需市场。”

科克勒说，中国经济体量巨大，发展良好，中国是德国非常重要的合作伙伴。双方以公平的态度交流想法，以自由的方式交换货物，“这是我们未来应该继续加强的，也正是在展会上所进行的”。

今年汉诺威工博会重点关注能源转型领域，聚焦碳中和生产、氢燃料电池等话题，有来自氢能和燃料电池领域的500余家参展商展示能源解决方案。科克勒称赞了中国绿色转型的成果，并介绍了德国大力推行清洁能源的举措。他说，德国有很多太阳能电池板来自中国。

“我每年都会去中国，中国有明确的碳减排计划，这给我留下了深刻印象。”科克勒说，去年年底他在上海住了一周，发现城市里电动车数量更多了。“中国在绿色转型上付出了努力，我看到了非常积极的进展。”

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