人民网墨西哥城4月24日电 （记者彭敏、谢佳宁）4月24日，由墨西哥中国文化中心、四川省文化和旅游厅联合举办的“中国（四川）大熊猫文化旅游周图片展”开幕式在墨西哥松林文化中心成功举办，四川省文化和旅游厅副厅长王成平、墨西哥松林文化中心展览部主任卢西亚·恩里克斯·冈萨雷斯·萨拉维亚女士、墨西哥中国文化中心主任石岳文等嘉宾出席了本次活动。活动现场座无虚席，近百名当地观众参加了图片展开幕式活动。开幕式由拉萨罗·卡德纳斯总统府博物馆的馆长苏珊娜·阿维莱斯女士主持。

王成平在致辞中首先对松林文化中心对本次活动给予的大力支持表示感谢。他表示，四川古称巴蜀，位于中国西南，这里山川秀美，江河纵横，自然资源丰富，人文底蕴深厚，独特的地理位置和多样的气候条件，孕育了无数珍稀动植物，其中就包括了国宝大熊猫。四川也是中国历史文化的重要发源地之一，三星堆、都江堰等古迹见证了这片土地的辉煌历史。中国（四川）大熊猫文化旅游周图片展展出的42张四川文旅资源图片，将带领各位亲身感受四川优美的自然风光和独特的人文风情。目前，四川正在致力于将自己打造为名扬天下、享誉全球的世界重要旅游目的地。四川期待墨西哥及世界各国朋友到中国四川观光旅游，实地感受四川人的友好与热情、体验四川优美的自然风光。

墨西哥中国文化中心主任石岳文发表讲话。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

石岳文在致辞中对四川省文化和旅游厅在墨西哥城举办“中国（四川）大熊猫文化旅游周图片展”表示热烈欢迎，对松林文化中心对本次展览活动给予的大力支持表示衷心的感谢。他表示，本次图片展汇集的42幅精选图片以独特的视角展现了四川省绚丽多姿的自然景观、深厚的历史人文、璀璨的非遗文化以及安逸的生活氛围。欢迎墨西哥朋友到四川观光旅游，深入了解四川的山水、人文和历史，切身感受四川的魅力。

四川省文化和旅游厅副厅长王成平、墨西哥松林文化中心展览部主任卢西亚·恩里克斯·冈萨雷斯·萨拉维亚、墨西哥中国文化中心主任石岳文参观图片展。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

熊猫是大自然的精灵，更是四川的宝贵名片。墨西哥观众被图片中憨态可掬的大熊猫深深吸引，不仅感受到了大熊猫的魅力，也深刻地认识到保护自然环境和生物多样性的重要性。优美的风光图片还向墨民众展示了四川悠久的历史，秀美风光和奇山峻峰。青城山、峨眉山、乐山大佛等名胜古迹向观众展现出四川山水文化的博大精深。九寨沟、黄龙、四姑娘山宛若人间仙境，优美的图片吸引众多民众驻足观看。

参观者在图片展活动现场。人民网 埃内斯托·多明戈斯摄

“中国（四川）大熊猫文化旅游周图片展”不仅是一场视觉的盛宴，更是一次心灵的旅程。通过这些图片，墨西哥民众切身感受到了四川的独特魅力与热情，加深了中墨两国人民之间的深情厚谊，促进了两国文化和旅游交流。

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