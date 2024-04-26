新华社德国汉诺威4月25日电 通讯：共聚汉诺威工博会——中德科技经贸合作抓机遇谋共赢

新华社记者邰思聪 褚怡 车云龙

“我们在工博会开展当天达成了首单签约合作。工博会让我们这家民营企业有机会向世界展示自我，也让我们看到了更多机会与合作可能。”首次亮相德国汉诺威工业博览会的俐玛光电科技（北京）有限公司副总裁杨英阁日前接受新华社记者采访时说。

“看到我们带来的高精度工业CT测量设备后，不少外国企业表达了强烈的合作兴趣。”杨英阁说。

2024年德国汉诺威工业博览会本月22日至26日举办，吸引了来自约60个国家和地区的近4000家参展商，其中中国展商数量占三成，仅次于东道主德国。

在汉诺威工博会四川福德机器人股份有限公司的展台前，一台高1.6米的白色人形机器人不断做出各种高难度动作，吸引很多游客驻足观看。这款机器人重量仅43公斤，全身拥有71个可活动部位。“今年，我们预计将使这台机器人能与用户交流，并协助用户完成叠衣服、做家务等简单工作，争取明年实现商用，服务于养老、康健、无人零售等领域，并最终进入家庭。”该公司董事长胡天链介绍说。

据悉，本次展会上，这家公司已与德国、意大利、巴西、印度等国企业达成初步合作意向。“我们希望通过工博会这个‘纽带’，在扩展业务的同时，向世界展示中国先进的机器人技术。”胡天链说。

此次工博会期间，有着中国“德企之乡”美誉的江苏太仓举办了专场投资论坛，与德国企业签约两个重大项目，招商引资超过3000万元。

作为首家进入中国市场的德国中小医药健康企业，此次签约落户太仓高新区的德国医药保健企业HCP GmbH计划在太仓建立一个专门的直播电商基地。“我们不仅把线上电商基地放在太仓，同时还设立了展厅作为品牌推广的重要渠道，让消费者看得见、摸得着，实实在在地感受来自德国及海外的保健品，”HCP GmbH总经理敖苗苗说，“这是我们拓展中国市场的第一步，也是最重要和最坚实的一步。”

今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年，此次汉诺威工博会也成为中德两国科技和经贸合作的重要平台。太仓高新区驻德国办事处负责人徐慧表示，中德产业链和供应链深度交融，两国市场高度依存，构成了两国经贸合作共赢的基础，希望借汉诺威工博会契机进一步加大招商力度，吸引更多德国企业来到太仓、投资太仓。

中国德国商会1月发布的报告显示，超九成受访德企计划继续扎根中国市场，过半德企计划今后两年增加在华投资。德中经济联合会总经理石天明（外文名：托马斯·舍勒）表示，德国2023年对华投资额再创新高，体现了中德双方合作的重要性，德国企业看好庞大且稳定的中国市场，此次汉诺威工博会再次坚定了中德双方合作共赢的信心。

德国工商大会对外贸易行政总裁特赖尔在汉诺威工博会“投资中国”区域交流合作对接会上表示，尽管动荡的全球局势对德中经济发展和贸易合作造成了一定影响，但两国在可再生能源、绿色发展等领域有很多合作机遇，坚持对话沟通将促进双方关系友好发展。

施普林格工业技术领域撰稿人贝斯特认为，德中互利合作是双方关系稳定的保障、开创未来的机遇，希望双方未来在科技和经贸领域加强合作、实现共赢。

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