人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共话中国经济新机遇｜通讯：共聚汉诺威工博会——中德科技经贸合作抓机遇谋共赢

2024年04月26日14:44 | 来源：新华网
小字号

　　新华社德国汉诺威4月25日电　通讯：共聚汉诺威工博会——中德科技经贸合作抓机遇谋共赢

　　新华社记者邰思聪　褚怡　车云龙

　　“我们在工博会开展当天达成了首单签约合作。工博会让我们这家民营企业有机会向世界展示自我，也让我们看到了更多机会与合作可能。”首次亮相德国汉诺威工业博览会的俐玛光电科技（北京）有限公司副总裁杨英阁日前接受新华社记者采访时说。

　　“看到我们带来的高精度工业CT测量设备后，不少外国企业表达了强烈的合作兴趣。”杨英阁说。

　　2024年德国汉诺威工业博览会本月22日至26日举办，吸引了来自约60个国家和地区的近4000家参展商，其中中国展商数量占三成，仅次于东道主德国。

　　在汉诺威工博会四川福德机器人股份有限公司的展台前，一台高1.6米的白色人形机器人不断做出各种高难度动作，吸引很多游客驻足观看。这款机器人重量仅43公斤，全身拥有71个可活动部位。“今年，我们预计将使这台机器人能与用户交流，并协助用户完成叠衣服、做家务等简单工作，争取明年实现商用，服务于养老、康健、无人零售等领域，并最终进入家庭。”该公司董事长胡天链介绍说。

　　据悉，本次展会上，这家公司已与德国、意大利、巴西、印度等国企业达成初步合作意向。“我们希望通过工博会这个‘纽带’，在扩展业务的同时，向世界展示中国先进的机器人技术。”胡天链说。

　　此次工博会期间，有着中国“德企之乡”美誉的江苏太仓举办了专场投资论坛，与德国企业签约两个重大项目，招商引资超过3000万元。

　　作为首家进入中国市场的德国中小医药健康企业，此次签约落户太仓高新区的德国医药保健企业HCP GmbH计划在太仓建立一个专门的直播电商基地。“我们不仅把线上电商基地放在太仓，同时还设立了展厅作为品牌推广的重要渠道，让消费者看得见、摸得着，实实在在地感受来自德国及海外的保健品，”HCP GmbH总经理敖苗苗说，“这是我们拓展中国市场的第一步，也是最重要和最坚实的一步。”

　　今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年，此次汉诺威工博会也成为中德两国科技和经贸合作的重要平台。太仓高新区驻德国办事处负责人徐慧表示，中德产业链和供应链深度交融，两国市场高度依存，构成了两国经贸合作共赢的基础，希望借汉诺威工博会契机进一步加大招商力度，吸引更多德国企业来到太仓、投资太仓。

　　中国德国商会1月发布的报告显示，超九成受访德企计划继续扎根中国市场，过半德企计划今后两年增加在华投资。德中经济联合会总经理石天明（外文名：托马斯·舍勒）表示，德国2023年对华投资额再创新高，体现了中德双方合作的重要性，德国企业看好庞大且稳定的中国市场，此次汉诺威工博会再次坚定了中德双方合作共赢的信心。

　　德国工商大会对外贸易行政总裁特赖尔在汉诺威工博会“投资中国”区域交流合作对接会上表示，尽管动荡的全球局势对德中经济发展和贸易合作造成了一定影响，但两国在可再生能源、绿色发展等领域有很多合作机遇，坚持对话沟通将促进双方关系友好发展。

　　施普林格工业技术领域撰稿人贝斯特认为，德中互利合作是双方关系稳定的保障、开创未来的机遇，希望双方未来在科技和经贸领域加强合作、实现共赢。

(责编：刘洁妍、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部