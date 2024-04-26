人民网曼谷4月25日电 （记者白元琪）在联合国亚太经社会第80届年会期间，由中国国家国际发展合作署、中华人民共和国常驻亚太经社会代表处等共同举办的可持续发展主题边会于24日下午在泰国曼谷举行。本届会议主题为“继续努力实现可持续发展目标：迎接未来峰会”。国家国际发展合作署副署长赵峰涛、联合国副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿里沙赫巴纳、联合国副秘书长兼亚太经社会执行秘书阿里沙赫巴纳、中国驻泰国大使韩志强等贵宾在开幕式上致辞。中国国家国际发展合作署全球发展促进中心主任汤瑛、联合国亚太经社会秘书处战略与项目司司长艾德南、泰国国际合作署副署长阿茹妮等嘉宾就粮食安全、数字连接、人工智能致力缓解气变等议题作主旨演讲，探讨如何加快实现可持续发展目标。

中国国家国际发展合作署副署长赵峰涛作致辞。人民网记者 白元琪摄

赵峰涛在开幕致辞中表示，中方愿与亚太经社会和域内国家一道，坚持共商共建，加强发展战略对接；坚持协同增效，加大发展资源投入；坚持真正的多边主义，推动全球治理体系改革；坚持统筹发展和安全，与域内各方共促全球可持续发展，携手构建惠及子孙后代的亚太命运共同体、再创亚太合作新辉煌。

阿里沙赫巴纳表示，以推动实现联合国可持续发展目标作为总体工作框架，亚太经社会重点关注应对气变行动、增进老龄人口和残疾人福祉以及数字化创新，重视与新兴国家和次区域组织开展国际发展合作。中方提出全球发展倡议体现了南南合作与三方合作的战略重要性，有助于各国分享最佳实践案例、共享发展，加速落实2030年议程，不让任何一个人掉队。

韩志强表示，亚太国家应坚定信心，推动2030年议程“再出发”，携手促进全球共同发展。要坚持发展优先，将发展问题置于国际议程核心位置；要强化发展伙伴关系，积极推动全球及区域发展合作，实现联动发展；要践行真正的多边主义，尊重市场和经济规律，打造稳定畅通的国际产供链体系，推动构建开放型世界经济。

会议现场。人民网记者 白元琪摄

联合国可持续农业机械化中心主任李宇彤指出，粮食安全与可持续发展目标密切相关，尤其与消除贫困和实现零饥饿目标息息相关。当前全球面临严峻的粮食安全挑战，数亿人仍受饥饿和营养不良困扰，而新冠疫情、气候变化和冲突等因素进一步加剧了这一问题。为此，各国应加强对农业机械化的重视，提高劳动生产率，减少粮食损失和浪费，以增强农业生产的可持续性。

泰国国际合作署副署长阿茹妮通过视频讲话强调，泰国已将联合国确定的17个可持续发展目标列为国家发展的首要任务。在国际发展合作中，泰国将重点关注就业、粮食、健康以及能源和环境等四个直接影响人民福祉的领域。她表示，泰国高度重视实现可持续发展目标，并已制定了在2030年之前实现国家可持续发展的战略和行动计划。(完)

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