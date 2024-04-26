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古蜀文明时光之旅：走进三星堆博物馆新馆

2024年04月26日14:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网广汉4月25日电 （羡江楠、王禹蘅）人民网“看见中国”外宣融媒体团队日前走进位于四川省广汉市的三星堆博物馆新馆，探寻神秘的古蜀文明。

人民网外籍专家奥利弗此次来到三星堆博物馆参观，他表示，这里很棒，希望有机会用更多的时间来深入了解三星堆文化。

人民网外籍专家在三星堆博物馆参观。人民网 王禹蘅摄

人民网外籍专家在三星堆博物馆参观。人民网 王禹蘅摄

三星堆博物馆新馆于2023年7月正式对公众开放，是目前西南地区建成的最大的遗址类博物馆单体建筑，吸引了众多国内外游客。博物馆内，金面具、青铜大立人像、1号青铜神树等稀世之珍，展现了古蜀先民浪漫的想象力和非凡的创造力。置身于此，参观者们能够充分领略古蜀文明之光的辉煌灿烂。

三星堆博物馆展出的金面具。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的金面具。人民网记者 羡江楠摄

三星堆遗址位于四川省广汉市鸭子河畔，距今已有3000至5000年的历史，是我国西南地区迄今所知规模最大、延续时间最长的先秦时期古城古国遗址。三星堆遗址的发现重构了中国青铜时代的文明版图，成为中华文化多样性、丰富性的生动写照。作为北纬30度的“东方传奇”，三星堆也为世界读懂中国打开了一扇瑰丽窗口。

三星堆博物馆展出的青铜大立人像。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的青铜大立人像。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的高3.96米、重360斤的一号青铜神树，是国内外迄今发现同时期最大的青铜神树。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的高3.96米、重360斤的一号青铜神树，是国内外迄今发现同时期最大的青铜神树。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的青铜纵目面具。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的青铜纵目面具。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的金杖，全长143厘米，重463克，是目前国内所出土的商代最重的金器。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的金杖，全长143厘米，重463克，是目前国内所出土的商代最重的金器。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的青铜太阳形器。人民网记者 羡江楠摄

三星堆博物馆展出的青铜太阳形器。人民网记者 羡江楠摄

位于四川省广汉市城西鸭子河畔的三星堆博物馆。人民网记者 羡江楠摄

位于四川省广汉市城西鸭子河畔的三星堆博物馆。人民网记者 羡江楠摄

(责编：刘洁妍、刘慧)

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